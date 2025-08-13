În lipsa ordinului executiv semnat de Trump, tarifele rămân incerte și afectează producătorii auto europeni

Exportatorii europeni de automobile continuă să fie afectați de incertitudinea legată de tarifele impuse de Statele Unite, în ciuda acordului comercial încheiat la finalul lunii iulie între SUA și Uniunea Europeană. Informația a fost transmisă de Wallenius Wilhelmsen, unul dintre cei mai mari operatori de nave transportoare de automobile din lume, potrivit Reuters.

Acordul prevede ca tariful de import aplicat majorității bunurilor provenite din Europa, inclusiv automobile, să fie stabilit la 15%. Această rată este mai redusă decât cea de 27,5% impusă anterior în urma deciziei președintelui american Donald Trump de a majora tarifele în 2025.

Cu toate acestea, reducerea la 15% nu este încă valabilă pentru importurile de automobile. Lipsa unui ordin executiv semnat de Trump pentru aplicarea noii rate lasă producătorii auto și transportatorii în așteptare. În prezent, se aplică în continuare tariful majorat de 27,5%.

„Până acum, nu știm exact care va fi nivelul tarifului. Nici clienții noștri nu știu, așa că este prea devreme pentru a spune ce vor face”, a declarat Lasse Kristoffersen, directorul general al Wallenius Wilhelmsen, după publicarea rezultatelor trimestriale ale companiei.

Clienții companiei, printre care se numără producători auto importanți precum BMW, Mercedes-Benz și Volvo Cars, sunt astfel nevoiți să își adapteze planurile de export în funcție de o situație tarifară incertă.

Situația actuală marchează o schimbare față de începutul anului, când constructorii auto s-au grăbit să trimită vehicule în SUA înainte ca tariful să urce la 27,5%. În trimestrul al doilea, tendința a fost inversă: „Am observat că la începutul T2 au fost reținute mai multe livrări, dar volumele au crescut pe parcursul trimestrului”, a spus Kristoffersen.

Wallenius Wilhelmsen, companie cu sediul în Norvegia, operează o flotă importantă de nave specializate în transportul de automobile și echipamente grele. Evoluția tarifelor dintre SUA și UE are un impact direct asupra activității sale, întrucât volumul transporturilor este strâns legat de deciziile producătorilor auto privind exporturile către piața americană.

Industria auto europeană este deja supusă unor presiuni multiple, inclusiv din cauza tranziției către vehicule electrice, a competiției din partea producătorilor chinezi și a volatilității cererii pe diferite piețe. Incertitudinea tarifară din SUA adaugă un factor suplimentar de risc, care poate afecta atât planificarea producției, cât și lanțurile de aprovizionare.

Deși acordul comercial din iulie a fost perceput ca un pas înainte pentru relațiile comerciale dintre SUA și Uniunea Europeană, întârzierea implementării noilor tarife pentru sectorul auto alimentează incertitudinea. Producătorii și transportatorii rămân atenți la eventuale decizii de ultim moment din partea administrației americane.

Wallenius Wilhelmsen nu a oferit estimări privind evoluția volumelor pentru restul anului, subliniind că orice previziune depinde de clarificarea regimului tarifar. „Este prea devreme să facem proiecții clare, atât timp cât nu știm exact care va fi tariful final aplicat automobilelor”, a concluzionat Kristoffersen.