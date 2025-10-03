Înmatricularile la mașini electrice rămân modeste în septembrie fără RABLA / Hyundai Inster, Dacia Spring și rivalii

Septembrie 2025 a fost o lună dificilă pentru piața mașinilor electrice din România. În lipsa programului Rabla, cifrele rămân modeste, multe modele bifând volume foarte mici. Față de lunile anterioare, tendința de scădere s-a accentuat, cu excepția Hyundai Inster, care rămâne liderul clar al segmentului, conform DRPCIV.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Hyundai Inster a înregistrat 77 de unități în septembrie, după un vârf de 110 unități în august. Deși și pentru Inster se observă o scădere, modelul rămâne detașat în top, fiind alegerea preferată a celor care s-au grăbit să cumpere un EV chiar și fără sprijinul Rabla.

Dacia Spring, cifre foarte mici

Dacia Spring, cândva vedeta pieței, a înmatriculat doar 14 unități în septembrie. Comparativ, în august fusese la un minim de 3 unități, asta după un nimic cu adevărat istoric de o unitate înmatriculată în iulie 2025, ceea ce arată că modelul românesc a pierdut masiv teren. Declinul vine pe fondul așteptării relansării programului Rabla, dar și al concurenței mai moderne din segment.

Citroën ë-C3 a bifat în septembrie 11 unități, exact același nivel ca în august. Deși nu marchează o scădere, nici nu reușește să crească, semn că interesul pentru acest model rămâne încă redus pe piața locală.

BYD Dolphin Surf a înregistrat 9 unități în septembrie, în creștere față de 5 unități în august, dar rămâne departe de performanța rivalilor europeni. Leapmotor T03 a bifat doar 1 unitate, confirmând că brandul nu are încă tracțiune în România.

O piață EV în declin, dar cu perspective de schimbare

Luna septembrie arată clar că piața electricelor fără Rabla își pierde din dinamică. Inster rămâne lider, Spring confirmă declinul, iar restul jucătorilor abia rezistă cu cifre simbolice. Totuși, situația ar putea să se schimbe rapid: la început de octombrie a pornit programul Rabla, iar următoarele statistici vor arăta dacă sprijinul financiar readuce vânzările de electrice pe un trend ascendent.

Programul Rabla a început pe 30 septembrie, după amânări și modificări succesive. Administrația Fondului pentru Mediu primește cereri pentru ecotichete, iar înscrierile sunt deschise până pe 25 noiembrie sau până la epuizarea bugetului. În acest context, luna octombrie va fi un adevărat test pentru a vedea cât de repede poate fi relansată piața EV din România.