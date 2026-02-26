Constructorul italian de automobile de lux Lamborghini a decis să anuleze dezvoltarea modelului electric Lanzador, un SUV care urma să marcheze intrarea mărcii în era vehiculelor complet electrice. Decizia vine pe fondul unei reticențe evidente din partea clienților din segmentul supersport față de mașinile 100% electrice, informează Ars Technica.

În ultimii ani, Lamborghini s-a confruntat cu o dilemă strategică: cum poate transforma un vehicul electric într-un model care să păstreze dramatismul și spectaculozitatea asociate celebrului logo cu taurul? Spre deosebire de alte mărci orientate strict spre performanțe pe circuit, Lamborghini a mizat întotdeauna pe emoție, sunet și teatralitate.

Clienții nu par interesați de propulsia electrică

Motoarele electrice oferă accelerații fulgerătoare datorită cuplului instantaneu, însă, în afară de forțele G resimțite la plecare, experiența este mult mai silențioasă și lipsită de dramatism. Pentru un brand construit pe sunetul visceral al motoarelor V10 și V12, aceasta s-a dovedit o provocare majoră.

Deși face parte din grupul Volkswagen Group și are acces la platformele electrice utilizate de Audi și Porsche, problema nu a fost lipsa tehnologiei, ci lipsa cererii. În segmentul exclusivist al mașinilor de sute de mii sau chiar milioane de dolari, clienții nu par interesați de propulsia electrică. Cei care cumpără un Lamborghini nu caută reținere sau eficiență, ci dimpotrivă.

Proiectul Lanzador a fost anulat la sfârșitul anului 2025

Directorul general al Lamborghini, Stephan Winkelmann, a confirmat că proiectul Lanzador a fost anulat la sfârșitul anului 2025. „O investiție masivă în dezvoltarea de vehicule complet electrice, într-un moment în care piața și baza de clienți nu sunt pregătite, ar fi un hobby costisitor și o decizie iresponsabilă financiar față de acționari, clienți și angajați”, a declarat acesta.

Modelul Lamborghini Lanzador fusese prezentat pentru prima dată la Monterey Car Week în 2023 și era gândit ca un SUV electric de înaltă performanță. Lamborghini ar fi putut adopta o soluție similară cu cea a modelului electric Dodge Charger Daytona, care utilizează un sistem audio special („fratzonic exhaust”) pentru a simula sunetul unui motor termic. Totuși, integrarea unui nivel suficient de dramatism într-un SUV electric s-a dovedit prea dificilă.

Renunțarea la Lanzador nu scutește însă compania de presiunile privind decarbonizarea

Deși Statele Unite au relaxat anumite reglementări privind emisiile, vânzările Lamborghini pe piața americană au scăzut cu aproape 10% anul trecut. Europa rămâne o piață esențială pentru marcă, iar Uniunea Europeană își menține obiectivul ca 90% dintre mașinile noi vândute până în 2035 să fie cu emisii zero.

Ca producător de volum redus, Lamborghini beneficiază de o anumită flexibilitate în comparație cu Audi sau Porsche, însă pentru a continua să vândă pe piața europeană, mai ales în orașele cu zone cu emisii zero, electrificarea parțială devine inevitabilă.

Compania susține că se va orienta către hibride

Strategia companiei este, prin urmare, orientată către hibride plug-in (PHEV). Până în 2030, întreaga gamă Lamborghini ar urma să fie alcătuită exclusiv din astfel de modele. Deja există un Urus PHEV, precum și modelul Lamborghini Revuelto, un V12 plug-in hybrid de 1.001 cai putere. De asemenea, noul Lamborghini Temerario, înlocuitorul lui Huracán, adoptă aceeași tehnologie.

Într-un comunicat transmis presei, Lamborghini a precizat că, după „analize ample și dialog constant cu dealerii și clienții”, a devenit clar că ritmul de adoptare a vehiculelor complet electrice a încetinit considerabil, mai ales în segmentul super sport de lux, unde cererea rămâne foarte limitată.