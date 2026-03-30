Extinderea rapidă a parcului de vehicule electrice determină tot mai multe state să analizeze introducerea unor forme de taxare dedicate, în contextul scăderii veniturilor din accizele pe combustibili.

Potrivit unei analize semnate de Raul Cazan, președintele Asociația 2Celsius, această tendință devine tot mai vizibilă în țări precum Regatul Unit sau în unele state din America de Nord.

Presiuni asupra bugetelor publice

În prezent, taxele aplicate carburanților reprezintă o sursă importantă de venit pentru bugetele statelor. Pe măsură ce numărul mașinilor electrice crește, aceste încasări sunt în scădere.

Datele citate în analiză arată că, în Regatul Unit, veniturile din taxele rutiere ar putea scădea semnificativ în următoarele decenii, de la aproximativ 0,7% din PIB în prezent la 0,1% până la jumătatea secolului.

În acest context, autoritățile iau în calcul introducerea unor taxe bazate pe distanța parcursă.

De exemplu, în Regatul Unit este analizată o taxă de aproximativ trei pence (aproximativ 2 bani) pe milă pentru vehiculele electrice, ceea ce ar genera venituri suplimentare consistente la buget.

Principiul „toți plătesc”

Analiza subliniază că se conturează un principiu fiscal conform căruia toți participanții la trafic ar trebui să contribuie la întreținerea infrastructurii, indiferent de tipul de motorizare.

Un sondaj realizat de Stonehaven indică faptul că majoritatea respondenților britanici susțin introducerea unor taxe pentru vehiculele electrice, în timp ce o minoritate consideră că acestea ar trebui să rămână scutite.

Introducerea unor noi taxe ar putea influența ritmul de adopție al mașinilor electrice. Estimările citate indică o posibilă reducere a vânzărilor pe termen scurt, deși efectul ar putea fi compensat parțial prin programe de stimulare.

În paralel, unele analize, inclusiv cele publicate de The Economist, sugerează că implementarea timpurie a unui astfel de sistem ar putea fi mai eficientă, înainte ca vehiculele electrice să devină dominante pe piață.

Situația din România

În România, proprietarii de mașini electrice au început să plătească, din 2026, un impozit anual fix de 40 de lei, după ce anterior erau scutiți de această taxă.

Măsura marchează o schimbare de abordare la nivel fiscal, în linie cu tendințele observate la nivel internațional.

Pe termen mediu, tranziția către mobilitatea electrică ar putea determina redefinirea sistemelor de taxare rutieră.

Deși vehiculele electrice rămân avantajoase din perspectiva costurilor de utilizare și a emisiilor, extinderea lor obligă autoritățile să identifice noi surse de venit pentru finanțarea infrastructurii.