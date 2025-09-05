Mercedes prezintă la IAA Mobility 2025 hyperscreen-ul de 39 inci din GLC electric

Mercedes-Benz a prezentat la IAA Mobility 2025 din Munchen noul GLC electric, un SUV care marchează o etapă importantă pentru marcă. Este primul model de serie care aduce noua filosofie de design „Sensual Purity”, atât la exterior, cât și la interior.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Publicul a putut vedea pentru prima dată noua grilă frontală, reinterpretată, dar și un habitaclu unde tehnologia digitală și designul fluid creează o experiență personalizată și conectată. Informațiile au fost publicate de Mercedes-Benz pe site-ul oficial de presă.

Elementul central al interiorului este ecranul MBUX Hyperscreen, acum într-o formă complet nouă. Panoul se întinde de la un montant la altul și are o diagonală de 99,3 cm (39,1 inci), fiind cel mai mare display montat vreodată pe un Mercedes-Benz.

Cu peste 1.000 de LED-uri, tehnologia de tip matrix backlight și funcția de „zone dimming” permit ajustarea simultană a două zone diferite, oferind claritate în orice condiții. Mercedes a depus deja un brevet pentru această inovație.

Noul Mercedes-Benz GLC electric, cu ecran de 39 inci

Planșa de bord și consola centrală sunt unite de o suprafață sculpturală, luminată subtil de benzi ambientale. Materialele metalice galvanizate, spațiile dedicate încărcării rapide a smartphone-urilor și noile suporturi de pahare subliniază caracterul modern al habitaclului.

Sistemul de operare MB.OS aduce o experiență complet personalizabilă. Utilizatorii pot selecta fundaluri ambientale de înaltă rezoluție, cu teme care variază.

Prin îmbinarea dintre tehnologia digitală, iluminarea ambientală și suprafețele sculpturale, noul GLC electric propune o interpretare modernă a rafinamentului interior. Lansarea marchează începutul unei noi direcții de design și funcționalitate pentru Mercedes-Benz, un pas care combină eleganța clasică a mărcii cu o digitalizare tot mai profundă.