Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că autoritățile sunt rezervate în privința reducerii accizelor ca soluție pentru scăderea prețurilor la carburanți, subliniind că o astfel de măsură nu oferă garanții clare pentru consumatori.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, deși există mai multe propuneri analizate la nivelul Guvernul României, inclusiv ideea unei reduceri semnificative a accizei, acestea ridică probleme serioase din punct de vedere bugetar. O eventuală scădere de 40% a accizei nu este sustenabilă în acest moment, susține el.

Nazare a insistat că obiectivul principal este stabilizarea prețurilor, iar măsurile trebuie calibrate atent pentru a nu afecta echilibrul bugetar. În acest context, el a avertizat că reducerea accizei nu se traduce automat în prețuri mai mici la pompă, deoarece acestea depind și de alți factori din piață.

„Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze. Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie.

În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ. Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei. Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor să fie îndeplinit.

Pentru că, atenţie, o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului”, a spus Alexandru Nazare.

În schimb, ministrul consideră esențial un control mai strict al operatorilor economici, în special al celor care dețin stocuri de combustibil achiziționate anterior, la prețuri mai mici, și care nu sunt direct influențate de evoluțiile recente ale pieței.

„Cred că în acest moment este esenţial controlul operatorilor economici care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influenţate de preţul actual al combustibilului”, a declarat Nazare.

O decizie finală privind eventualele măsuri va fi luată în perioada următoare, după analizarea tuturor opțiunilor la nivel guvernamental.