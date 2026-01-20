Modelul Bigster, lansat de Dacia în 2025, a menținut pe creștere vânzările de anul trecut ale producătorului român / Cel mai vândut model a rămas Sandero

Modelul Bigster, lansat de Dacia în 2025, a avut un rol esențial în menținerea vânzărilor producătorului român pe creștere într-un an marcat de scăderi ale pieței auto în mai multe state europene și de intensificarea competiției din partea producătorilor chinezi.

Dacia a vândut în 2025 un total de 697.408 vehicule la nivel global, în creștere cu 3,1% față de 2024, atingând o cotă de piață de 4,5% în Europa.

Evoluția vânzărilor pe modele

Cel mai vândut model al mărcii a rămas Sandero, cu 289.295 de unități livrate, însă vânzările acestuia au scăzut cu 6,5% comparativ cu anul precedent.

Pe locul al doilea s-a situat Duster, cu 193.974 de unități vândute la nivel mondial, în scădere cu 9,8% față de 2024, pe fondul condițiilor dificile de piață.

Bigster, introdus în portofoliul Dacia în 2025, a înregistrat 67.573 de unități vândute la nivel global, peste 60% dintre acestea fiind versiuni hibride. Directorul de vânzări și marketing al Dacia, Frank Marotte, a declarat că noul model a avut un impact decisiv asupra rezultatelor mărcii.

„Fără Bigster, nu am fi crescut în acest an. Nu ne așteptam la condiții atât de dificile în piețe precum Franța, Italia și România, care reprezintă aproximativ 40% din vânzările noastre”, a afirmat Marotte, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, citat de Economedia.ro.

Modelul electric Spring a înregistrat o creștere semnificativă, cu 35.034 de unități vândute, în urcare cu 53% față de 2024.

În schimb, vânzările modelului Jogger au scăzut cu 25%, până la 73.695 de unități. Potrivit conducerii Dacia, marca intenționează să își mențină prezența în acest segment și să reînnoiască gama, în condițiile în care versiunile hibride au reprezentat peste 30% din vânzările Jogger.

Perspective pentru 2026

Dacia a depășit în 2025 pragul simbolic de 10 milioane de vehicule vândute de la lansarea mărcii, în 2004.

Pentru 2026, producătorul își propune să continue electrificarea gamei, cu obiectivul de a oferi pentru fiecare model o versiune hibridă sau complet electrică. Marca a anunțat lansarea unui vehicul electric de segment A, destinat completării ofertei de mașini de oraș.

Tot în 2026, Dacia intenționează să introducă un nou model în segmentul C, disponibil cu motorizări termice și hibride. În paralel, portofoliul de sisteme de propulsie electrificate va fi extins prin lansarea grupului motopropulsor Hybrid-G 150 4×4 pe modelele Duster și Bigster la finalul lui 2025, urmând ca o versiune pe benzină să fie disponibilă din 2026.