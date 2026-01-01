Benelli TNT 550, noul naked de clasă medie al mărcii, programat pentru lansare în 2026

Benelli își va extinde gama de modele în 2026 prin introducerea noului TNT 550, un model naked care va completa oferta mărcii alături de Tornado 550, versiunea sa supersport. Noul TNT 550 va intra în producție după prezentarea gamei adventure touring a constructorului italian, dezvăluită la salonul EICMA din luna noiembrie.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Marca Benelli, aflată în prezent sub controlul grupului chinez Qianjiang Motorcycle Group (QJMotor), continuă să își dezvolte segmentul de cilindree medie, iar TNT 550 preia o serie de elemente tehnice esențiale de la Tornado 550. Ambele modele utilizează același propulsor bicilindru de 554 cmc, dezvoltat intern de Benelli, care oferă o putere declarată de 56 CP la 8.250 rpm și un cuplu maxim de 54 Nmla 5.500 rpm.

Din punct de vedere constructiv, TNT 550 păstrează arhitectura tradițională a mărcii, fiind echipat cu un cadru tip trellis din țeavă de oțel. Suspensia față este asigurată de o furcă inversată de 41 mm, complet reglabilă pentru compresie, revenire și preîncărcare. Pe puntea spate se regăsește un amortizor central cu reglaje pentru preîncărcare și revenire.

Sistemul de frânare include două discuri semi-flotante de 320 mm pe față, acționate de etriere radiale cu patru pistoane, în timp ce pe spate este montat un disc de 260 mm. Motocicleta este echipată cu jante din aliaj de aluminiu de 17 inci, încălțate cu anvelope Pirelli Angel GT II.

La capitolul electronică, Benelli TNT 550 dispune de două moduri de rulare – Normal și Sport – precum și de sistem de control al tracțiunii (TCS) inclus în echiparea standard. Atât TCS-ul, cât și sistemul ABS pot fi dezactivate, în funcție de preferințele pilotului. Interfața cu utilizatorul este asigurată de un ecran TFT de 5 inci, care integrează funcții de navigație, conectivitate Bluetooth și Wi-Fi.

Noul TNT 550 este programat să ajungă pe piață în cursul anului 2026 și va fi disponibil și într-o versiune adaptată pentru deținătorii de permis categoria A2. Informațiile privind prețul și specificațiile finale vor fi comunicate ulterior de producător.