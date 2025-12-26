Buell începe livrările noului Super Cruiser de 175 CP în Statele Unite

Constructorul american Buell Motorcycles a confirmat că a început livrările noului său model Super Cruiser pe piața din Statele Unite, marcând un moment important pentru revenirea brandului în segmentul motocicletelor de performanță. Primele unități au ajuns deja la clienți, iar lansarea pe piața din Regatul Unit este programată pentru începutul anului viitor.

Prezentat oficial în februarie 2023, Buell Super Cruiser a parcurs un proces îndelungat de dezvoltare până la intrarea în producția de serie. În această perioadă, modelul a fost supus unor teste extinse de rezistență și validare, iar în ultimele luni a obținut omologările EPA și CARB, obligatorii pentru comercializarea motocicletelor în Statele Unite. Odată finalizate aceste etape, Buell a putut demara livrările către clienți.

Super Cruiser este echipat cu un motor V-Twin de 1190 cmc, răcit cu lichid, care dezvoltă 175 CP și un cuplu maxim de 130 Nm la 8.500 rpm. Motocicleta utilizează un cadru ușor din oțel de tip trellis, roți de 17 inci, suspensii Fox și un sistem de frânare Brembo, configurând un pachet tehnic orientat spre performanță ridicată.

Odată cu debutul livrărilor, Buell urmărește să își consolideze poziția pe piața americană, alături de alți producători consacrați precum Harley-Davidson și Indian Motorcycle. În Statele Unite, motocicletele sunt disponibile prin vânzare directă către client, cu livrare la domiciliu, sau prin intermediul rețelei de Premium Service Centers. Potrivit companiei, „rețeaua națională de service s-a extins la peste 80 de locații autorizate”, existând planuri ca aceasta să ajungă la 120 de centre în cursul anului 2026.

Buell a confirmat totodată că primele exemplare ale Super Cruiser vor ajunge în Regatul Unit în primele luni ale anului 2026, ca urmare a noului parteneriat cu importatorul Rainbow Moto, cu sediul în Devon. Revenirea oficială a mărcii pe piața britanică a fost anunțată în cursul verii și va deschide drumul și pentru lansarea viitorului model SuperTouring, aflat încă în faza de pregătire.

Referindu-se la începutul livrărilor, Bill Melvin, CEO al Buell Motorcycle Co, a declarat: „Sunt entuziasmant să livrăm motocicletele către clienți. A fost o adevărată călătorie să reconstruim Buell până la acest stadiu de producție, iar acum clienții pot începe propria lor călătorie pe Super Cruiser.”