Directorul TVS, desemnat vicepreședinte IMMA, într-un moment-cheie pentru industria globală a motocicletelor

Gaurav Gupta, unul dintre principalii directori ai grupului TVS Motor, a fost ales vicepreședinte al International Motorcycle Manufacturers Association (IMMA), în calitate de reprezentant al Society of Indian Automobile Manufacturers. Numirea evidențiază rolul tot mai important pe care India îl joacă în evoluția industriei moto la nivel global.

IMMA este organizația care reunește asociațiile producătorilor de motociclete din 14 țări și regiuni și funcționează ca principal interlocutor între industrie și autoritățile de reglementare. De aproape 70 de ani, asociația este implicată în elaborarea politicilor de transport și colaborează cu organisme internaționale precum Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, prin World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, precum și cu Global Forum for Road Traffic Safety.

În cadrul activităților sale, IMMA participă la grupuri de lucru care vizează standarde de siguranță, emisii, sisteme de iluminare, analiză de date și planificare pe termen lung a mobilității. Prin aceste structuri, organizația contribuie la definirea cadrului legislativ care influențează direct modul în care sunt proiectate și omologate motocicletele la nivel mondial.

Alegerea lui Gaurav Gupta în conducerea IMMA are loc într-o perioadă de transformări accelerate pentru industrie. Producătorii se confruntă cu reglementări de emisii tot mai stricte, cu extinderea modelelor electrice, cu integrarea funcțiilor de conectivitate și cu necesitatea armonizării standardelor de siguranță între diferite piețe. În acest context, India ocupă o poziție centrală, fiind cea mai mare piață de vehicule pe două roți din lume.

De-a lungul timpului, piața indiană a fost utilizată de numeroși producători ca teren de testare pentru tehnologii noi, soluții de mobilitate accesibile și platforme eficiente, care ulterior au fost extinse către Asia de Sud-Est, Africa și piețele occidentale. Experiența acumulată aici influențează din ce în ce mai mult dezvoltarea motocicletelor de mică cilindree, a scuterelor și a modelelor electrice entry-level.

Prin prezența lui Gaurav Gupta în conducerea IMMA, organizația își consolidează legătura cu o piață care generează inovații relevante în domeniul eficienței, costurilor și siguranței. Această perspectivă este considerată importantă pentru definirea standardelor și strategiilor care vor modela viitorul motociclismului la nivel internațional.