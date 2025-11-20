Ducati deschide sezonul MotoGP 2026 cu două scheme speciale de culori dedicate istoriei sale competiționale

Ducati a inaugur at primele teste MotoGP de la Valencia pentru sezonul 2026 prin prezentarea a două scheme de culori speciale, create în contextul apropiatei aniversări a centenarului companiei (1926–2026). Noile livery-uri, purtate pe piste de Francesco Bagnaia și Nicolò Bulega, evocă momente emblematice din tradiția sportivă a mărcii.

Modelul pilotat de Bagnaia omagiază Ducati 750 Imola Desmo, motocicleta ajunsă în istorie după dubla victorie obținută de Paul Smart și Bruno Spaggiari la 200 Miglia de la Imola în 1972. Bulega evoluează cu o grafică inspirată de 750 Supersport Desmo, motocicleta cu care Franco Uncini a câștigat titlul italian la clasa 750cc în 1975.

Prezentarea acestor scheme retro vine la finalul unei stagiuni care a confirmat, din nou, forța sportivă a constructorului din Borgo Panigale. În MotoGP, Marc Márquez a dominat sezonul, asigurând titlul mondial cu cinci etape înainte de final, rezultat completat de locul al doilea obținut de Álex Márquez (BK8 Gresini Racing). Francesco Bagnaia a încheiat anul în top cinci, contribuind la o nouă performanță colectivă pentru Ducati.

Pentru producător, 2025 reprezintă al cincilea titlu mondial la piloți și al patrulea consecutiv, obținut cu trei sportivi diferiți în tot atâția ani. Ducati a mai obținut al șaselea titlu consecutiv la constructori — un record în istoria MotoGP — și titlul la echipe, cu Ducati Lenovo Team, urmată în clasament de BK8 Gresini Racing și Pertamina Enduro VR46 Racing, ambele folosind modele Desmosedici GP.

La nivel tehnic, Desmosedici GP a încheiat sezonul pe podium la fiecare etapă, performanță obținută în condițiile absenței oricăror concesii tehnice, subliniind maturitatea proiectului și nivelul atins de ingineria italiană în competițiile pe două roți.

Performanțele Ducati s-au extins și în campionatele de motociclism bazate pe modele de serie. În WorldSBK, producătorul a câștigat în 2025 al douăzeci și unulea titlu al constructorilor, al patrulea consecutiv, datorită rezultatelor obținute cu Panigale V4 R. Nicolò Bulega a încheiat sezonul pe locul secund, într-o luptă strânsă pentru titlul mondial. Tot în 2025, Panigale V4 R a parcurs ultimul său an competițional, urmând să fie înlocuită din 2026 de o generație complet nouă.

Panigale V4 și-a demonstrat competitivitatea și la debutul celei de-a șaptea generații în CIV SBK Production Bike, categoria italiană dedicată motocicletelor apropiate de configurația de serie, unde a obținut titlul la piloți. Performanțe similare au fost înregistrate în campionatul german IDM Superbike, iar Panigale V2 a câștigat celebra cursă Daytona 200.

Ducati continuă extinderea ADN-ului competițional și în off-road. În 2025, în primul sezon complet în MXGP, Jeremy Seewer și Mattia Guadagnini au adus podiumuri și patru holeshot-uri, iar în Pro Prestige MX2, modelul Desmo250 MX a încheiat sezonul pe locul al doilea prin Alessandro Lupino. În plus, Ducati a participat oficial pentru prima dată la Motocross of Nations, reprezentată de Antonio Cairoli și Jeremy Seewer.

Programul off-road al mărcii intră astfel într-o nouă etapă a dezvoltării, cu obiectivul debutului în AMA Supercross în 2026.

Pentru Ducati, 2025 a fost un an caracterizat de rezultate majore în competițiile internaționale, subliniind un parcurs sportiv consolidat și o identitate tehnică distinctă, pe măsură ce producătorul se apropie de aniversarea a 100 de ani. Aceste valori vor fi celebrate în cadrul World Ducati Week din 2026, programat în perioada 3–5 iulie, unde comunitatea Ducati se va reuni pentru a marca momentul istoric al centenarului.