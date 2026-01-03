Harley-Davidson anunță noi lansări de motociclete pentru ianuarie 2026

Harley-Davidson a confirmat oficial că va prezenta o nouă serie de modele pe 15 ianuarie 2026, continuând astfel ofensiva de noutăți pentru anul viitor începută recent de producătorul american.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anunțul vine în urma evenimentului „Chapter One”, prima etapă a prezentării gamei de motociclete Harley-Davidson pentru 2026, în cadrul căreia compania din Milwaukee a dezvăluit noile generații de cruisere Street Glide și Road Glide, alături de modele precum Street Bob, Low Rider S, Low Rider ST, Breakout, Fat Boy și Heritage Classic. De asemenea, în aceeași etapă au fost prezentate și noile Pan America ST și Pan America Special, destinate segmentului adventure.

Pentru a doua parte a prezentării, programată pe 15 ianuarie, Harley-Davidson a anunțat că va dezvălui versiuni actualizate ale mai multor modele importante din gamă. Printre acestea se numără Pan America Limited, Street Glide Limited și Road Glide Limited, alături de o serie extinsă de modele din gama exclusivistă CVO (Custom Vehicle Operations).

Lista modelelor CVO care urmează să fie prezentate include CVO Street Glide, CVO Street Glide Limited, CVO Street Glide ST și CVO Road Glide ST. Aceste versiuni sunt cunoscute pentru nivelul ridicat de echipare, finisajele speciale și tehnologiile dedicate segmentului premium din portofoliul Harley-Davidson.

Pe lângă motocicletele cu două roți, producătorul american a confirmat că va introduce și trei modele de tricicluri, extinzând astfel oferta destinată clienților care caută stabilitate sporită și confort pe distanțe lungi.

Detaliile tehnice complete, specificațiile finale și informațiile privind disponibilitatea fiecărui model urmează să fie comunicate în cadrul prezentării oficiale din luna ianuarie.