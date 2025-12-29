Honda dezvăluie primele specificații pentru CBR500R Four, noul sportbike cu patru cilindri

Honda a publicat primele date tehnice oficiale pentru noul CBR500R Four, un model sport cu patru cilindri care marchează revenirea constructorului japonez în acest segment de cilindree. Informațiile au apărut prin intermediul unui document de omologare chinezesc, oferind pentru prima dată detalii clare despre performanțe, dimensiuni și configurația tehnică a motocicletei carenate prezentate discret în luna septembrie.

Decizia Honda de a readuce pe piață motocicletele compacte cu patru cilindri, în variante de 400 și 500 cmc, a fost anticipată de mai mult timp prin diverse înregistrări de mărci și indicii oficiale. Totuși, debutul efectiv al primelor două modele – CB500 Super Four și CBR500R Four – a fost atipic. Ambele au fost expuse pe standul Honda la salonul CIMA din China, în septembrie, fără ca producătorul să ofere date tehnice sau informații comerciale. Ulterior, modelele au lipsit de la EICMA, în noiembrie, în ciuda semnalelor că acestea sunt destinate unei lansări globale.

Conform documentelor de omologare, CBR500R Four este echipat cu un motor în patru cilindri, de 502 cmc, cu un alezaj de aproximativ 60 mm. Puterea maximă declarată este de 70,8 CP. Codul motorului – WH460MR-A – indică un propulsor dezvoltat și produs de Wuyang-Honda, parteneriatul Honda din China. Valorile exacte ale alezajului și cursei nu sunt menționate cu precizie absolută, însă sunt suficiente pentru a confirma configurația finală a motorului.

În ceea ce privește masa, motocicleta are o greutate de 189 kg, fiind poziționată în apropierea unor rivali direcți din segment. Dimensiunile principale includ un ampatament de 1.412 mm , roată față de 17 inci cu anvelopă 120/70 și roată spate de 17 inci cu anvelopă 160/60.

Un element important de noutate este integrarea celei de-a doua generații a sistemului Honda E-Clutch. Spre deosebire de modelele CBR650R și CB650R, care au introdus acest sistem, CBR500R Four utilizează accelerație ride-by-wire, permițând funcția de auto-blip la retrogradare pentru schimbări de treaptă mai fluide fără utilizarea ambreiajului. Actuatoarele sistemului au fost repoziționate pe partea dreaptă a motorului pentru un ansamblu mai compact, iar maneta clasică de ambreiaj rămâne prezentă, permițând utilizarea convențională.

Din punct de vedere ciclistic, motorul este montat într-un cadru din oțel, cu furcă față inversată, cel mai probabil furnizată de Showa, și frâne Nissin cu etriere radiale cu patru pistoane. Suspensia spate este asigurată de un basculă din aluminiu și un monoamortizor central. Designul carenajelor este unul sobru, fără aripi aerodinamice sau elemente decorative excesive, diferențiindu-se de abordările mai agresive sau retro ale unor concurenți direcți.

În privința disponibilității, Honda nu a comunicat oficial piețele pe care CBR500R Four va fi lansat. Totuși, înregistrările de marcă oferă indicii clare: denumirea „CBR500R Four” a fost înregistrată în Japonia, Mexic, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Columbia și Turcia. De asemenea, este așteptată o versiune de 400 cmc, adaptată reglementărilor locale privind taxele și permisele, sub numele „CBR400R Four”, deja înregistrat în Japonia și Singapore.

Primele unități sunt produse în prezent la fabrica Wuyang-Honda din China. Nu este clar dacă această uzină va deservi și producția pentru alte piețe, într-un context în care taxele vamale pot influența semnificativ strategia de distribuție globală. În paralel, versiunea naked CB500 Super Four, prezentată alături de CBR500R Four la CIMA, nu a fost încă omologată, dar este așteptată să împartă aceeași platformă tehnică, cu diferențe limitate la ergonomie și caroserie.