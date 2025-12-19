Honda prezintă conceptul EV Outlier la Japan Mobility Show 2025, o nouă direcție pentru motocicletele electrice

Honda a ales Japan Mobility Show 2025 pentru a-și expune viziunea asupra viitorului motocicletelor electrice, prezentând în premieră mondială conceptul EV Outlier. Proiectul marchează o abordare diferită față de electrificarea convențională, propunând o reinterpretare completă a experienței de pilotaj, dincolo de simpla înlocuire a motorului termic cu unul electric.

La baza acestui demers se află Yuya Tsutsumi, Large Project Leader responsabil de coordonarea conceptului EV Outlier, care a supravegheat proiectul în întregime, de la primele schițe până la realizarea modelului. „Cuvântul «outlier» semnifică ceva care nu este constrâns de limite”, a explicat Tsutsumi. „Am dorit să arătăm că viziunea Honda pentru motocicletele electrice nu se rezumă la înlocuirea motoarelor cu ardere internă, ci la evoluția către o categorie complet nouă.”

Spre deosebire de rolul său obișnuit, concentrat pe transformarea desenelor de design în produse pregătite pentru producție, Tsutsumi a coordonat întregul proces de dezvoltare. Acest lucru a presupus, potrivit declarațiilor sale, renunțarea la reperele tradiționale. „În primul rând, am resetat valorile existente. Ne-am întrebat ce valoare poate fi realizată exclusiv prin electrificare. Această întrebare a ghidat întregul proiect”, a precizat el.

Procesul de creație a urmat însă o metodă specifică Honda. Designeri din Japonia și din alte țări au colaborat într-un cadru de tip Waigaya, bazat pe schimb liber de idei și discuții fără constrângeri. „Prin împărtășirea perspectivelor din culturi și specializări diferite, am învățat unii de la alții și am creat ceva ce nu ar fi fost posibil prin procesele tradiționale”, a declarat Tsutsumi.

Din punct de vedere stilistic, EV Outlier se înscrie în tema de design Honda pentru motociclete electrice, denumită „Precision of Intrinsic Design”, dar duce acest concept mai departe. Echipa a definit trei elemente centrale care caracterizează modelul: Gliding, Ecstasy și Low.

„Gliding reprezintă rularea lină și silențioasă, specifică vehiculelor electrice”, a explicat Tsutsumi. „Accelerația, decelerația și virajele se succed natural, creând senzația de alunecare pe sol.” Ecstasy descrie răspunsul instantaneu al motorului electric, cuplul ridicat și legătura directă dintre pilot și motocicletă. „Coexistența acestor două senzații contrastante este posibilă doar cu propulsia electrică”, a adăugat el.

Al treilea element, Low, este definit de poziția joasă și dinamică la ghidon. Scăderea înălțimii șeii și a punctului vizual schimbă percepția asupra accelerației și a vizibilității. „Am adăugat volum în partea frontală pentru a accentua poziția joasă și pentru a obține o proporție distinctă”, a explicat Tsutsumi. Un spătar de tip bucket completează poziția de pilotaj, preluând forțele de accelerație și permițând controlul virajelor din zona șoldurilor.

Elementele tehnologice completează viziunea futuristă a conceptului. Oglinzile bazate pe camere video sunt integrate într-un ansamblu cu un panou de instrumente lat și subțire, oferind un câmp vizual extins. Interfața grafică afișează unghiurile de înclinare și livrarea puterii în timp real. „Am vrut să creăm noi forme de interacțiune, descoperiri care să inspire experiențe noi”, a spus Tsutsumi.

Dezvoltarea designului a ridicat provocări semnificative. „Ne-am confruntat cu dificultăți legate de proporții. Pentru modelele cu motor termic există teorii consacrate ale esteticii. Outlier încalcă aceste convenții”, a recunoscut liderul de proiect, explicând că echipa a explorat noi raporturi de echilibru pentru a pune în valoare caracteristicile specifice propulsiei electrice.

Honda a integrat în acest proiect experiența acumulată în dezvoltarea motoarelor cu ardere internă, alături de cunoștințe provenite din domeniul auto, robotică și produse energetice. „Electrificarea motocicletelor este încă într-o fază incipientă. Nu există repere clare”, a declarat Tsutsumi. „Această incertitudine este locul în care punctele forte ale Honda ies în evidență.”

Conceptul EV Outlier a fost prezentat publicului la Japan Mobility Show 2025, unde a atras atenția vizitatorilor și a presei de specialitate. Potrivit lui Yuya Tsutsumi, modelul „întruchipează valori noi, specifice electrificării” și reflectă dorința Honda de a explora direcții neconvenționale în dezvoltarea viitoarelor motociclete electrice.