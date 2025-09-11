Husqvarna lansează noile 701 Enduro și 701 Supermoto pentru 2026

Husqvarna Motorcycles a prezentat oficial modelele 701 Enduro și 701 Supermoto din gama 2026, aducând o nouă generație a monocilindricelor sale de capacitate mare. Actualizările includ un motor mai puternic, caroserie redesenată și o serie de tehnologii avansate.

Noul afișaj TFT și conectivitate

Ambele modele sunt echipate cu un ecran TFT de 4,2 inch, dispus pe orizontală, ce afișează informații esențiale precum turația motorului, treapta de viteză și setările de pilotaj.

Prin comenzile amplasate pe ghidon, motocicliștii pot selecta moduri de condus, ajusta controlul tracțiunii și activa sau dezactiva ABS-ul.

Conectivitatea este asigurată prin aplicația Ride HQV, care oferă funcții suplimentare precum controlul muzicii, gestionarea apelurilor și navigație turn-by-turn+.

Dotări dedicate fiecărui model

701 Enduro : primește sistemul Dynamic Slip Adjust , disponibil opțional în modul Rally. Acesta crește automat alunecarea roții spate atunci când este necesară o tracțiune suplimentară, de exemplu pe urcări sau suprafețe cu aderență scăzută. Important de menționat, sistemul doar adaugă alunecare, fără a o reduce. ABS-ul poate fi complet dezactivat printr-un buton dedicat.

: primește sistemul , disponibil opțional în modul Rally. Acesta crește automat alunecarea roții spate atunci când este necesară o tracțiune suplimentară, de exemplu pe urcări sau suprafețe cu aderență scăzută. Important de menționat, sistemul doar adaugă alunecare, fără a o reduce. ABS-ul poate fi complet dezactivat printr-un buton dedicat. 701 Supermoto: debutează cu tehnologia Supermoto+ ABS, care permite derapajul controlat la intrarea în viraje, păstrând în același timp funcțional ABS-ul pentru roata față. Modelul este echipat și cu Sport ABS, ce oferă posibilitatea de frânare mai târziu și mai puternic la un unghi de înclinare mai mare, comparativ cu sistemul ABS standard de drum.

Motor LC4 actualizat

Ambele versiuni sunt propulsate de un motor LC4 monocilindru revizuit, compatibil cu normele Euro 5+, ce dezvoltă acum 79 CP (față de 74 CP anteriori). Printre modificările aduse se numără:

capac nou pentru cutia de aer și sistem de admisie optimizat;

pompă de combustibil cu presiune mai mare;

catalizator repoziționat;

distribuție actualizată;

accelerație ride-by-wire la 65 de grade.

Intervalele de service au fost extinse: schimburile de ulei la 15.000 km, iar verificările jocului supapelor la 30.000 km.

Șasiu, frânare și suspensie

Atât 701 Enduro, cât și 701 Supermoto beneficiază de:

caroserie redesenată cu linii moderne și grafici noi;

cadru trellis din oțel crom-molibden și braț oscilant din aluminiu;

subcadru din poliamidă cu rezervor de combustibil integrat;

setări de suspensie revizuite și puncte de fixare pentru cric central.

701 Supermoto este echipată suplimentar cu un etrier Brembo cu patru pistoane și disc frontal de 320 mm.

Ambele modele folosesc cele mai noi componente de suspensie WP.

Prețurile nu au fost încă anunțate.