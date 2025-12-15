Kawasaki W175 LTD, tot mai aproape de lansarea în SUA: model retro de 175 cmc, pentru 2026 posibil cel mai accesibil clasic de pe piața americană

Kawasaki ar putea introduce pe piața americană una dintre cele mai accesibile motociclete retro din ultimii ani, după ce modelul W175 LTD a primit certificările necesare pentru comercializare în Statele Unite. Potrivit informațiilor publicate de Motorcycle.com, motocicleta a fost aprobată atât de California Air Resources Board (CARB), cât și de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), ca model aferent anului 2026.

Deși producătorul japonez nu a confirmat oficial lansarea, aceste certificări reprezintă, în mod tradițional, un pas premergător introducerii unui model pe piața americană. Kawasaki W175 LTD este produs de subsidiara indiană a mărcii, urmând să devină primul model Kawasaki fabricat în India și exportat oficial în Statele Unite.

Din punct de vedere estetic, W175 LTD se aliniază clar familiei „W”, o gamă cu rădăcini istorice adânci în portofoliul Kawasaki. Linia își are originea în anii ’60, după achiziția companiei japoneze Meguro de către Kawasaki, moment care a stat la baza dezvoltării motocicletelor cu stil clasic inspirat din modelele britanice ale epocii. La fel ca modelele W230 sau W800, noul W175 LTD păstrează farul rotund, ceasurile analogice circulare, oglinzile clasice, rezervorul în formă de lacrimă, suspensia spate dublă și evacuările tip „peashooter”.

Modelul dispune de un șa într-o singură piesă, cu treaptă pentru pasager și mânere de prindere, precum și de un ghidon poziționat mai sus, accentuând caracterul relaxat. Diferența majoră față de celelalte motociclete din gama W este reprezentată de motorizare: un monocilindru de capacitate redusă, cu o putere de aproximativ 13 CP.

Motocicleta este construită pe un cadru din oțel de tip semi-dublu cradle. Suspensia față este asigurată de o furcă telescopică de 30 mm, cu o cursă de 109,2 mm, în timp ce spatele utilizează două amortizoare cu preîncărcare reglabilă și o cursă de 63,5 mm. Sistemul de frânare include ABS standard pe roata față, cu un disc de 245 mm și etrier cu două pistoane, în timp ce pe spate este utilizată o frână cu tambur mecanic de 110 mm. Ambele roți sunt de 17 inci, de tip turnat.

Conform documentelor de omologare, înălțimea șeii este de 784,8 mm, iar greutatea la plin este de aproximativ 135 kg. Rezervorul are o capacitate de circa 12 litri. Alte detalii tehnice nu au fost încă publicate oficial.

În ceea ce privește poziționarea pe piață, prețul nu a fost anunțat de Kawasaki. Cu toate acestea, având în vedere că modelul W230 ABS pornește în SUA de la 5.699 de dolari, estimările din industrie indică un preț sub pragul de 5.000 de dolari pentru W175 LTD. În acest segment, motocicleta ar urma să concureze cu modele precum Royal Enfield Bullet 350, Hunter 350 sau Yamaha V Star 250.

Dacă va fi confirmată oficial pentru piața americană, Kawasaki W175 LTD ar putea deveni unul dintre cele mai accesibile modele retro disponibile în Statele Unite, completând oferta mărcii într-un segment orientat spre motociclete clasice de cilindree mică.