Triumph lansează edițiile speciale Tiger 900 și 1200 Alpine și Desert – mai multă tehnologie și stil pentru pasionații de aventură

Triumph Motorcycles a anunțat lansarea a patru versiuni speciale pentru modelele sale adventure din gamele Tiger 900 și Tiger 1200, denumite Alpine Edition și Desert Edition. Noile variante aduc o combinație între design exclusiv, echipamente suplimentare și un nivel ridicat de tehnologie standard.

Conform producătorului britanic, prețurile vor începe de la 14.395 euro pentru Tiger 900 Alpine Edition și vor urca până la 17.995 euro pentru Tiger 1200 Desert Edition. Noile modele sunt programate să ajungă în reprezentanțe începând cu ianuarie 2026.

Echipare și poziționare

Versiunile Alpine Edition sunt construite pe baza modelului Tiger 900 GT Pro, orientat spre utilizarea rutieră, respectiv Tiger 1200 GT Pro pentru clasa superioară. În schimb, variantele Desert Edition derivă din Tiger 900 Rally Pro și Tiger 1200 Rally Pro, destinate terenurilor dificile și expedițiilor off-road.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer Triumph Motorcycles, a explicat filosofia din spatele acestor ediții:

„Ceea ce diferențiază cu adevărat aceste ediții speciale este raportul excepțional între calitate și preț, pentru riderii aflați în căutarea următoarei lor motociclete de aventură. Pe lângă calitatea de top, atenția la detalii și performanța motorului triplu, clienții noștri beneficiază acum de un plus de stil, tehnologie și capabilități, toate incluse standard.”

Culori și echipamente dedicate

Modelul Tiger 900 Alpine Edition se distinge printr-o schemă de culori „Snowdonia White” și „Sapphire Black”, completată de accente albastre. În varianta de 1200 cm³, Alpine Edition oferă două combinații de vopsea inspirate de peisajele montane europene.

În ceea ce privește Desert Edition, Tiger 900 primește finisaje „Urban Grey” și „Sapphire Black”, cu detalii portocalii, în timp ce Tiger 1200 Desert oferă două opțiuni distincte de design, adaptate tematicii off-road.

Ambele versiuni Tiger 900 sunt echipate cu tobă Akrapovič omologată pentru utilizare rutieră. În plus, Alpine Edition include bare de protecție pentru motor, iar Desert Edition adaugă protecții pentru rezervor, sugerând o orientare mai pronunțată spre traseele dificile.

Modelele Tiger 1200 aduc un plus de confort și siguranță, fiind dotate standard cu șeți încălzite pentru pilot și pasager, precum și cu sisteme Blind Spot Assist și Lane Change Assist, care avertizează riderul în cazul apropierii altor vehicule sau al părăsirii benzii de rulare.

Disponibilitate și poziționare pe piață

Prin introducerea acestor versiuni, Triumph extinde gama Tiger cu modele care oferă echipamente premium din fabrică, fără a fi nevoie de opțiuni suplimentare. Lansarea confirmă orientarea mărcii britanice către segmentul adventure touring, aflat într-o creștere constantă pe piața europeană.

Noile Triumph Tiger 900 și 1200 Alpine și Desert Edition vor fi disponibile în rețeaua de dealeri Triumph din Europa începând cu ianuarie 2026.