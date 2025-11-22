Kove pregătește lansarea sportivei 475RR cu patru cilindri, potrivit noilor înregistrări de design

Kove pare pregătită să avanseze încă o treaptă în competiția tot mai intensă din clasa motoarelor de 500 cmc, după ce noi înregistrări de proprietate intelectuală dezvăluie un model 475RR cu patru cilindri în linie. Documentele confirmă existența unui design complet nou, anticipat deja de imagini prezentate distribuitorilor companiei la începutul anului.

Producătorul chinez a intrat devreme în segmentul sportivelor de mic litraj cu patru cilindri, prezentând primul model 400RR în 2022. Înainte de a ajunge pe piață, acesta a fost actualizat la 450RR cu un motor de 443 cmc, iar pentru 2026 versiunea restilizată include aripi aerodinamice mai mari. Proiectul 475RR reprezintă însă o dezvoltare distinctă, atât ca aspect, cât și ca poziționare tehnică.

Deși detaliile privind noua motorizare nu au fost făcute publice, denumirea sugerează o creștere a capacității cilindrice față de actualul motor de 443 cmc. Acesta dezvoltă 70 CP la 13.000 rpm, iar o versiune de 475 cmc ar putea atinge aproximativ 75 CP, în timp ce o eventuală optimizare suplimentară ar putea ridica valoarea și mai mult. În această categorie, competiția se anunță intensă: ZXMoto 500RR, programat pentru piețele internaționale în 2026, revendică 84 CP din 470 cmc, iar CFMoto 500SR Voom, disponibil în China, oferă 78 CP dintr-un motor de 499 cmc.

Structura de rezistență pare neschimbată, cadrul tubular fiind similar cu cel al modelului 450RR. În schimb, brațul oscilant a fost reproiectat, fiind mai suplu și mai ușor, având o deschidere pe partea dreaptă. Suspensia spate include un amortizor cu rezervor piggyback, o îmbunătățire față de unitatea actuală. Furca și frânele radiale Taisko de pe față par identice cu cele folosite pe 450RR.

La capitolul design, 475RR adoptă o carenă frontală complet nouă, cu un aspect angular și faruri integrate sub o „coamă” aerodinamică, flancate de aripi care coboară pe lateralele carenei. Liniile se continuă către un rezervor redesenat, un nou șezut și o coadă modificată.

În același set de înregistrări, Kove a inclus și o versiune actualizată a modelului 250RR. Aceasta păstrează motorul bicilindric cu 32 CP, însă aduce un design revizuit, cu un bot mai puțin ascuțit, panouri laterale redesenate, un nou rezervor și un spate modificat. Printre noutățile structurale se numără un braț oscilant monobraț și roți noi, precum și o evacuare ridicată pentru a facilita demontarea roții spate.