KTM anunță calendarul evenimentelor Racing Heroes pentru 2026 la Motohall-ul din Mattighofen

KTM va organiza în 2026 o serie de patru evenimente speciale Racing Heroes, dedicate pasionaților de motorsport și istorie competițională, care vor avea loc la KTM Motohall din Mattighofen, Austria. Evenimentele sunt programate să înceapă din luna ianuarie și vor fi deschise publicului larg.

Primul eveniment din această serie este programat pentru data de 14 ianuarie 2026 și va marca prezentarea oficială a motocicletei cu care Pedro Acosta a câștigat titlul mondial Moto2 în sezonul 2023. Cu această ocazie, fanii vor avea posibilitatea să participe la o întâlnire dedicată tânărului pilot spaniol și să vadă îndeaproape motocicleta campioană. Prețul unui bilet pentru acest eveniment este de 79 de euro.

KTM a confirmat că seria Racing Heroes va cuprinde în total patru evenimente distincte pe parcursul anului 2026, fiecare având ca temă personalități și momente marcante din istoria competițională a constructorului austriac. Toate manifestările vor avea loc în cadrul KTM Motohall, spațiul expozițional și interactiv al mărcii, dedicat atât performanței sportive, cât și patrimoniului tehnic KTM.

Biletele pentru toate cele patru evenimente Racing Heroes sunt disponibile pentru achiziție online, prin intermediul site-ului oficial KTM Motohall.