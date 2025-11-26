Moto Morini readuce numele 3½ Sport: un nou roadster retro cu motor V-twin de 350cc

Moto Morini a prezentat la salonul EICMA din Milano noul 3½ Sport, un model care readuce în actualitate denumirea istorică lansată în 1974. Motocicleta intră direct în segmentul retro de mică cilindree, o categorie aflată în plină expansiune la nivel european, și propune un motor V-twin de 350,3 cmc, destinat în special posesorilor de permis A2.

Compania italiană, deținută din 2018 de grupul chinez Zhongneng Vehicle, s-a remarcat în ultimii ani prin modele de clasă medie echipate cu motoare twin derivate din tehnologia Kawasaki. Prezentarea de la EICMA indică însă o nouă direcție tehnică: alături de trailere mici și adventure bike-uri de 1200 cmc, Moto Morini a expus și un Corsaro Sport carenat, cu un V-twin la 90° de 749 cmc, arătând intenția de diversificare a gamei.

Motor Euro5+ și performanțe adaptate categoriei A2

Noul 3½ Sport este alimentat de un motor de 350,3 cmc, 8 valve, care respectă normele Euro5+. Moto Morini declară o putere de 32,2 CP la 8500 rpm și un cuplu de 30 Nm la 5500 rpm. Valorile îl poziționează în rândul rivalilor moderni, precum BSA Bantam 350, și peste unele modele concurente, cum ar fi Honda GB350S.

Motorul este integrat într-un cadru simplu de tip grindă din oțel, cu basculă din aluminiu. Producătorul anunță o masă la gol de 154 kg și o înălțime a șeii de 795 mm, caracteristici ce vizează accesibilitatea pentru un public larg și un comportament agil în mediul urban.

Suspensii, ergonomie și echipare

Modelul este echipat cu o furcă față USD de 37 mm cu 130 mm cursă, în timp ce spatele primește un monoamortizor cu 120 mm de cursă și reglaj al preîncărcării. Jantele turnate de 17 inci sunt echipate cu anvelope 110/70 față și 150/60 spate.

Ergonomia permite configurarea poziției de pilotaj, oferind la alegere un ghidon drept clasic sau unele mai coborâte, cu o tentă sportivă. Indiferent de configurație, poziția picioarelor rămâne relaxată, ceea ce sugerează orientarea motocicletei către naveta urbană și plimbări recreative.

Rezervorul de 15,5 litri și forma compactă a motorului V-twin contribuie la un profil îngust, ușor de manevrat în trafic.

Design și disponibilitate

Moto Morini propune modelul în două scheme cromatice: Legacy Red și Pure White. Motocicleta dispune de iluminare full LED, capac de rezervor în stil vintage și embleme 3½ inspirate de modelul original din anii ’70.

Deși rețeaua de distribuție în Marea Britanie se află într-o perioadă de tranziție – după ce parteneriatul cu MotoMondo s-a încheiat la 31 octombrie – producătorul anunță că noul importator va fi activ de la 1 ianuarie 2026. Noul 3½ Sport este programat să ajungă în reprezentanțe în prima jumătate a anului 2026, în funcție de finalizarea acestor aranjamente.

Prin lansarea modelului 3½ Sport, Moto Morini reface legătura cu istoria brandului și intră într-un segment competitiv unde stilul retro și accesibilitatea tehnică reprezintă atuuri majore pentru publicul tânăr și pentru începători.