Roof revoluționează conceptul de cască moto: noul model DJagger renunță complet la chinga de prindere

Producătorul francez Roof a prezentat la EICMA 2025 un concept inovator de cască moto care elimină complet chinga tradițională de sub bărbie. Noul model, denumit DJagger, propune un sistem de deschidere din spate, care permite îmbrăcarea și scoaterea căștii fără a fi nevoie de fixarea clasică prin curea.

Cunoscut pentru modelele sale distinctive de tip flip-front, devenite de-a lungul anilor un simbol urban printre pasionați – dar și, într-un mod neașteptat, printre infractorii pe scuter – Roof explorează acum o direcție complet nouă. DJagger marchează o schimbare radicală în modul în care un echipament de protecție moto poate fi conceput, păstrând în același timp aspectul sportiv și finisajele premium, inclusiv o carcasă din fibră de carbon.

Mecanismul inovator de deschidere

Sistemul DJagger funcționează printr-un mecanism articulat plasat în partea din spate a căștii. Când utilizatorul dorește să o scoată, partea dorsală – care acoperă de obicei ceafa – se deplasează în sus și înapoi, permițând astfel ca întreaga cască să fie îndepărtată de pe cap într-o singură mișcare, asemănătoare cu scoaterea unei măști.

Potrivit reprezentanților Roof, acest sistem aduce mai multe beneficii directe: un confort sporit, reducerea zgomotului în timpul mersului și posibilitatea de a păstra ochelarii pe față atunci când casca este pusă sau scoasă – un avantaj important pentru purtătorii de ochelari.

Un concept testat, dar rareori adoptat

Deși ideea unei căști fără chingă sub bărbie nu este complet nouă, abordarea Roof vine după tentative anterioare ale altor producători. În 2017, compania Vozz a lansat modelul RS1.0, bazat pe un principiu similar, însă reacția publicului și vânzările modeste au făcut ca produsul să nu fie continuat. În prezent, Vozz comercializează doar modele convenționale, dotate cu sistem de prindere clasic.

Etapă de prototip și testare

DJagger se află momentan în stadiul de prototip, urmând ca rezultatele testelor de siguranță și omologare să determine lansarea sa comercială. Modelul a fost expus pentru prima dată publicului în cadrul târgului EICMA 2025, unde a atras atenția vizitatorilor prin designul său neobișnuit.

Reprezentanții Roof nu au oferit deocamdată detalii privind data lansării pe piață sau prețul de comercializare, însă au confirmat că testările continuă în vederea certificării modelului conform standardelor europene de siguranță.

Prin DJagger, Roof pare să deschidă o nouă etapă în designul căștilor de motocicletă, orientată spre inovație tehnologică și ergonomie, păstrând însă elementele definitorii ale mărcii – stilul distinctiv și atenția la detalii.