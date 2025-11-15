MotoGP revine la Valencia și își reafirmă sprijinul pentru comunitățile afectate de inundații

MotoGP se întoarce în acest weekend la Valencia pentru prima dată din 2023, după ce ediția de anul trecut a fost anulată din cauza inundațiilor severe care au lovit regiunea. Cu ocazia revenirii pe Circuitul Ricardo Tormo, directorul executiv al campionatului, Carmelo Ezpeleta, a efectuat o vizită oficială în localitățile Cheste și Chiva, cele mai apropiate de circuit, pentru a evalua stadiul lucrărilor de reconstrucție sprijinite de fondurile strânse prin inițiativa Solidarity GP.

Ezpeleta a fost însoțit de mai mulți reprezentanți locali, printre care Luis Cervera, director general al Sportului, Nicolás Collado, director general al Circuitului Ricardo Tormo, precum și primarii celor două localități: José Morell (Cheste) și Ernesto Navarro (Chiva). Vizita a avut rolul de a reconfirma implicarea MotoGP în sprijinirea comunităților afectate și de a evidenția progresul realizat în ultimul an.

Un an de la Solidarity GP: peste 1,5 milioane de euro pentru reconstrucție

În 2024, MotoGP a organizat la Barcelona Solidarity GP, cursă dedicată strângerii de fonduri pentru zonele afectate de inundațiile care au dus la anularea Marelui Premiu al Valenciei. Inițiativa a generat peste 1,5 milioane de euro, sumă direcționată către lucrări de refacere și asistență pentru comunitățile locale.

„Valencia a fost mereu un loc special pentru MotoGP, iar inundațiile de anul trecut au reprezentat o tragedie pentru regiune. Suntem mândri că am putut contribui la eforturile de recuperare și că vedem progresele realizate datorită rezilienței incredibile a acestor comunități”, a declarat Carmelo Ezpeleta cu prilejul vizitei.

Revenirea pe circuit: context sportiv și așteptări

Ultima ediție organizată la Valencia a avut loc în 2023 și a adus una dintre cele mai dramatice confruntări pentru titlu. Jorge Martín s-a impus în Tissot Sprint, în timp ce Brad Binder și Marc Márquez au completat podiumul. În cursa de duminică, Martín a abandonat în urma unei căzături, iar Francesco Bagnaia a obținut victoria și și-a asigurat al doilea titlu mondial consecutiv.

Revenirea MotoGP la Valencia în 2025 reprezintă deja un moment notabil: evenimentul este sold out, confirmând tendința de creștere a popularității campionatului. Cu nouă recorduri de audiență atinse în acest sezon, MotoGP își continuă expansiunea globală, consolidând legătura cu comunitățile care găzduiesc cursele.

Revenirea în regiunea afectată anul trecut de inundații marchează totodată o reafirmare a misiunii sociale pe care MotoGP o asumă prin proiectele sale dedicate sprijinirii comunităților locale.