MV Agusta prezintă un motor cu cinci cilindri în configurație „pătrată” pentru o nouă generație de motociclete

MV Agusta a surprins publicul prezent la Salonul Moto de la Milano (EICMA) prin expunerea unui motor cu cinci cilindri într-o configurație complet neobișnuită, prezentat inițial într-o vitrină fără alte detalii tehnice. Producătorul italian a revenit acum cu primele informații oficiale despre proiectul care urmează să stea la baza unei noi generații de modele din segmentele supersport, naked și touring.

Potrivit companiei, motorul va putea fi configurat cu cilindree între 850 și 1150 cmc, fiecare cilindru având un volum individual cuprins între 170 și 230 cmc. Chiar și în versiunea cu cilindree maximă, volumul fiecărui cilindru rămâne mai mic decât al celor dintr-un motor clasic de 1000 cmc cu patru cilindri. MV Agusta anunță peste 240 CP la accelerație maximă și turații care pot depăși 16.000 rpm, iar în varianta touring este prevăzut un cuplu de 135 Nm la 8500 rpm.

Motor compact, mai ușor de 60 kg

Unitatea promite un raport putere-greutate competitiv, având o masă declarată de sub 60 kg. Pompele de ulei și apă vor fi acționate electric, eliminând transmisia mecanică pentru aceste componente, ceea ce ar urma să asigure un răspuns mai prompt la accelerație și o eficiență sporită.

În ceea ce privește dimensiunile, MV Agusta afirmă că motorul este mai îngust decât un patru-în-linie și mai scurt decât un V4, două avantaje importante pentru integrarea în motociclete de performanță ridicată.

Doi arbori cotiți și o arhitectură unică în industrie

Producătorul descrie o arhitectură cu doi arbori cotiți cuplați, unul amplasat frontal, asociat cu trei cilindri, iar celălalt în spate, pentru doi cilindri. Cei cinci cilindri sunt astfel aranjați într-un mod care formează un „pătrat”. MV Agusta nu a oferit detalii despre sistemul de distribuție, însă configurația sugerează utilizarea a trei arbori cu came pentru controlul celor 20 de supape, probabil cu un ax central dedicat supapelor de admisie pentru ambele bancuri.

Canalele de admisie sunt poziționate între arborii cu came de admisie și evacuare la fiecare banc, conducând fluxul de aer către camerele de ardere printr-o geometrie pronunțată în coborâre, o soluție propusă pentru maximizarea eficienței la turații înalte.

Obiectiv: putere mare, turații ridicate și versatilitate fără distribuție variabilă

MV Agusta urmărește cu acest proiect combinarea unor caracteristici care, din punct de vedere tehnic, sunt deseori contradictorii: putere maximă ridicată, viteză maximă competitivă, cuplu consistent pe o plajă largă de turații și manevrabilitate optimă, toate acestea fără utilizarea unui sistem de distribuție variabilă.

Conform comunicatului oficial, motorul va debuta pe un model foarte așteptat, unul care lipsește în prezent din gama producătorului. În contextul în care Superveloce este clasificat drept un superbike retro, fără elementele aerodinamice moderne precum aripioarele, MV Agusta indică lipsa unui model supersport de cilindree mare în linia actuală.

Calendar estimat de dezvoltare

Deși proiectul se află într-un stadiu avansat de concept, MV Agusta confirmă că nu există încă o versiune funcțională a motorului. Totuși, la EICMA a fost menționată o perioadă estimată de trei până la cinci ani până la lansarea primului model de serie echipat cu această arhitectură.