O baterie revoluționară promite o autonomie de 1.600 km pentru vehicule electrice: tehnologia 24M ar putea transforma și motocicletele electrice

Compania americană 24M Technologies, cu sediul în Massachusetts, a prezentat un nou concept de baterie electrică care ar putea schimba radical piața vehiculelor electrice. Tehnologia, denumită ETOP (Electrode-to-Pack), promite o autonomie de până la 1.000 de mile (aproximativ 1.600 de kilometri) la o singură încărcare și ar putea fi aplicată nu doar automobilelor, ci și motocicletelor electrice — segment unde autonomia rămâne principalul obstacol în calea adoptării pe scară largă.

Contextul actual: autonomia, cea mai mare provocare pentru motocicletele electrice

Deși piața vehiculelor electrice este în continuă expansiune, motocicletele electrice se confruntă în continuare cu o limitare semnificativă: capacitatea redusă a bateriilor. Dimensiunile compacte ale cadrului unei motociclete nu permit montarea unor acumulatori mari, ceea ce se traduce printr-o autonomie scăzută și imposibilitatea efectuării curselor lungi fără opriri frecvente pentru reîncărcare.

Producători precum Zero Motorcycles, LiveWire (divizia electrică Harley-Davidson) sau Stark Future au încercat să abordeze aceste limite, orientându-se spre segmentele de motociclete ușoare sau off-road, însă problema autonomiei rămâne nerezolvată.

Inovația propusă de 24M Technologies

Noua tehnologie dezvoltată de 24M, descrisă pentru prima dată de publicația InsideEVs, renunță la structura tradițională a pachetelor de baterii. În locul designului clasic bazat pe module și celule cilindrice, compania a creat un sistem care integrează electrozii direct în pachetul de baterii, eliminând elementele neesențiale care nu contribuie la conductivitatea electrică.

Prin metoda Electrode-to-Pack (ETOP), bateria utilizează perechi sigilate de anod și catod, conectate direct în structura pachetului. Potrivit companiei, această arhitectură permite o densitate energetică mult mai mare, reducând în același timp greutatea și dimensiunile ansamblului.

Concret, în timp ce bateriile electrice convenționale au între 30% și 60% volum ocupat de electrozi, noul design ETOP crește această proporție până la 80%, oferind astfel o capacitate superioară de stocare a energiei. Această inovație ar putea permite dezvoltarea unor baterii mai mici și mai ușoare, potrivite pentru vehicule unde spațiul și masa sunt factori critici — cum sunt motocicletele și scuterele electrice.

Posibile aplicații și avantaje

Potrivit 24M Technologies, flexibilitatea structurală a pachetului ETOP îl face ideal nu doar pentru automobile, ci și pentru aeronave ușoare sau alte vehicule care necesită performanțe ridicate la greutate redusă. În teorie, această tehnologie ar putea permite apariția motocicletelor electrice cu autonomie comparabilă cu cea a modelelor termice, un obiectiv considerat până acum imposibil.

De asemenea, noua metodă de fabricație este proiectată să fie mai eficientă din punct de vedere al costurilor, eliminând etapele de asamblare complexe asociate modulelor tradiționale. Acest aspect ar putea accelera adoptarea pe scară industrială și scăderea prețurilor pentru vehiculele electrice.

Provocări tehnice și perspective

Deși promițătoare, tehnologia ETOP se află încă în stadiul de dezvoltare. Compania nu a anunțat încă o dată estimativă pentru producția comercială a acestor baterii. Specialiștii atrag atenția că noile structuri trebuie testate în condiții reale pentru a verifica siguranța termică și comportamentul în caz de avarie, mai ales în contextul riscurilor de „thermal runaway” – fenomen ce poate provoca incendii la bateriile litiu-ion.

În ciuda acestor provocări, experții din domeniul mobilității electrice consideră că soluții precum ETOP ar putea reprezenta un pas major spre democratizarea transportului electric, mai ales în regiunile unde motocicleta este principalul mijloc de deplasare, cum ar fi Asia de Sud-Est. Înlocuirea motoarelor cu ardere internă de mică cilindree cu unități electrice de lungă autonomie ar putea reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon și poluarea urbană.

Date esențiale despre tehnologia 24M ETOP

Stadiu: concept în dezvoltare, fără dată confirmată pentru producția de serie

Companie: 24M Technologies (Massachusetts, SUA)

Tehnologie: Electrode-to-Pack (ETOP)

Autonomie estimată: până la 1.000 mile / ~1.600 km

Proporție de electrozi în baterie: 80% (față de 30–60% în bateriile convenționale)

Avantaje: greutate redusă, eficiență energetică crescută, costuri de producție mai mici

Aplicații potențiale: automobile, motociclete, aeronave ușoare, scutere electrice