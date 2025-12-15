O motocicletă electrică stabilește un nou record mondial de altitudine pe cel mai înalt vulcan activ din lume

O motocicletă electrică a stabilit un nou record mondial de altitudine, după ce a ajuns la 6.721 de metri deasupra nivelului mării pe vârful celui mai înalt vulcan activ de pe planetă. Performanța a fost realizată de compania Stark Future, împreună cu alpinistul și pilotul elvețian Jiri Zak, pe un model Stark VARG EX complet electric.

Ascensiunea a avut loc pe vulcanul Ojos del Salado, un stratovulcan masiv situat la granița dintre Chile și Argentina, în deșertul Atacama. Ojos del Salado este recunoscut drept cel mai înalt vulcan activ din lume și reprezintă unul dintre cele mai dificile medii naturale pentru testarea limitelor tehnice, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, a condițiilor meteorologice imprevizibile, a aerului rarefiat și a terenului vulcanic instabil. Zona a fost utilizată în ultimele decenii pentru încercări record de către numeroși producători auto și moto.

De această dată, ascensiunea nu a fost realizată cu un motor cu ardere internă, ci cu o motocicletă electrică, avantajul principal fiind funcționarea independentă de oxigen. La altitudini apropiate de 7.000 de metri, motoarele convenționale suferă pierderi majore de performanță, în timp ce propulsia electrică își menține livrarea completă a cuplului.

Modelul Stark VARG EX, versiunea de enduro a platformei VARG, a reușit să livreze putere constantă pe toată durata urcării, fără modificări mecanice majore. Motocicleta utilizează un sistem de transmisie electric ce elimină necesitatea schimbării treptelor de viteză, facilitând controlul în condiții extreme de altitudine și teren.

Jiri Zak, pilotul expediției și alpinist cu experiență, a declarat că proiectul a fost conceput special pentru a demonstra avantajele propulsiei electrice în condiții unde motoarele clasice întâmpină dificultăți majore. „Acum doi ani, acest proiect era doar un vis. Ojos del Salado este neiertător, iar o singură greșeală poate fi fatală. De aceea am venit aici cu o echipă în care am încredere și cu o motocicletă care își păstrează performanța în aerul rarefiat”, a transmis Zak.

Tentativa a fost înregistrată oficial la data de 30 noiembrie 2025, folosind sisteme GPS sigilate anterior pentru a asigura autenticitatea datelor. Informațiile colectate se află în prezent în proces de verificare independentă, iar documentația a fost transmisă către Guinness World Records pentru validarea oficială a recordului.

Potrivit reprezentanților Stark Future, obiectivul nu a fost doar stabilirea unei cifre-record, ci demonstrarea capacităților tehnologiei electrice în condiții extreme. Directorul general al companiei, Anton Wass, a declarat că realizarea confirmă faptul că propulsia electrică poate depăși limitările motoarelor cu ardere internă. „Nu a fost vorba despre un record izolat, ci despre a demonstra că electricul nu este un compromis și că poate duce motocicleta mai departe decât orice model convențional”, a precizat Wass.

Pentru realizarea ascensiunii, Stark a format o echipă extinsă de specialiști în logistică, siguranță montană și documentare video. Expediția a inclus mai multe zile de aclimatizare, analiză a traseelor și planificare a gestionării energiei la altitudine mare. Condițiile meteo au fost restrictive, iar menținerea temperaturii optime a bateriei a fost un factor esențial pe parcursul urcării.

Fondată în 2020, la Barcelona, Stark Future s-a impus rapid pe piața motocicletelor electrice de off-road, modelul VARG fiind prezentat ca una dintre cele mai performante motociclete de motocross electric construite până în prezent. Recordul stabilit pe Ojos del Salado marchează cea mai mare altitudine atinsă vreodată de o motocicletă, indiferent de tipul de propulsie, conform datelor comunicate de companie.