Primăria Sectorului 6 închiriază primele locuri de parcare nominale pentru motociclete / Înscrierile încep miercuri / Ce acte sunt necesare

Primăria Sectorului 6 închiriază primele locuri de parcare nominale pentru motociclete, 260 de astfel de locuri fiind amenajate în întreaga unitate administrativ-teritorială, relatează Agerpres.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 6 au scris, marţi, pe Facebook, că startul înscrierilor se dă miercuri, la ora 14:00. Locurile se ocupă în ordinea înscrierilor.

Cei interesaţi trebuie să depună cerere pe platforma parcari.adps6.ro, la secţiunea dedicată motocicletelor. Locurile pentru moto sunt marcate diferit faţă de cele pentru maşini, având pictograma specifică şi indicativul „M”.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente: talon moto cu ITP valabil, RCA valabil al motocicletei şi contract de comodat, dacă motocicleta nu este în proprietatea solicitantului. Pot aplica pentru un loc de parcare doar persoanele fizice care au domiciliul sau viza de reşedinţă valabilă în Sectorul 6, într-un imobil aferent parcării (aflat la maximum 150 de metri distanţă).

Dacă cererea este validă, solicitantul va primi un e-mail cu numărul de înregistrare. Se alocă un singur loc de parcare per apartament.

În momentul alocării, beneficiarii vor primi un e-mail şi un SMS de informare. Din acel moment, aceştia trebuie să se prezinte la sediul Administraţiei Comerciale Sector 6 (Şos. Virtuţii nr. 148, etajul 1), în termen de 30 de zile, pentru emiterea abonamentului şi semnarea contractului.

Tarifele pentru locurile de parcare destinate motocicletelor sunt: 150 de lei/an în zona fiscală D, 200 de lei/an în zona fiscală C, 250 de lei/an în zona fiscală B şi 300 de lei/an în zona fiscală A.

După emiterea abonamentului, plata poate fi efectuată atât fizic, la casierie, cât şi online, pe site-ul parcari.adps6.ro (secţiunea „Plată online abonamente”) sau pe ghiseul.ro.