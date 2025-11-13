NIU prezintă la EICMA 2025 Concept 06 – maxi-scuterul electric inteligent care atinge aproape 160 km/h

Producătorul chinez NIU, cunoscut la nivel mondial pentru scuterele sale electrice urbane, a surprins publicul de la EICMA 2025 cu lansarea unui concept de maxi-scuter de înaltă performanță, denumit Concept 06, capabil să atingă o viteză maximă de 155 km/h.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul marchează o schimbare de direcție pentru companie, care până acum s-a concentrat pe vehicule electrice de dimensiuni mici, destinate traficului urban. Cu o putere de 20 kW, Concept 06 depășește performanțele declarate ale unor modele concurente, precum BMW CE04, care are o viteză maximă de 118 km/h.

Design futurist și performanțe avansate

NIU descrie noul concept drept „o fuziune între tehnologie avansată, performanță și emoția condusului”. Într-o declarație oficială, compania a subliniat:

„Condusul a fost mereu despre conexiunea dintre pilot, mașină și drumul din față. Concept 06 duce această legătură la nivelul următor, îmbinând tehnologia inteligentă cu performanța pentru a redefini experiența de deplasare.”

Deși detaliile despre autonomie și timpul de încărcare nu au fost comunicate, noul model se poziționează într-o categorie rar explorată de scutere electrice, în care performanța se apropie de cea a motocicletelor convenționale. Spre comparație, BMW CE04 oferă o autonomie de aproximativ 130 km și o încărcare rapidă de la 0 la 80% în circa 65 de minute.

Inteligență artificială la ghidon

Printre cele mai notabile inovații ale Concept 06 se numără introducerea unui „copilot AI”, un sistem care învață stilul de condus al utilizatorului, se adaptează obiceiurilor sale și oferă asistență pentru o deplasare mai sigură și mai conectată.

Pe lângă această tehnologie, scuterul integrează o serie de sisteme de asitență întâlnițe în segmentul premium auto, inclusiv:

Cruise control adaptiv,

Asistență la pornirea în rampă (Hill Start Assist),

Control la coborâre (Hill Descent Control),

Reglaj electric pentru ghidon și parbriz,

Funcție Push Assist, care facilitează manevrarea vehiculului la viteză mică,

Frânare regenerativă.

Sistemul de siguranță al vehiculului include senzori care monitorizează constant traficul din jur. Atunci când un alt vehicul se apropie prea mult, pe bord apare un avertisment, iar scuterul proiectează pe sol semnale luminoase de avertizare pentru a crește vizibilitatea – un concept descris de NIU drept „ground projection”.

Securitate digitală și conectivitate

Pentru siguranța în staționare, Concept 06 include un mod de supraveghere „Sentry Mode”, care detectează mișcări suspecte, înregistrează imagini și trimite alerte instantanee pe telefonul proprietarului.

În comunicatul oficial, reprezentanții NIU au explicat viziunea din spatele proiectului:

„Mobilitatea inteligentă înseamnă ca fiecare călătorie să fie intuitivă, conectată și adaptată nevoilor vieții urbane moderne. Cu Concept 06, tehnologia devine o extensie naturală a pilotului, capabilă să se adapteze în timp real și să transforme modul în care înțelegem deplasarea.”

Un pas spre viitorul scuterelor electrice

Deși se află în stadiu de concept și testare, NIU Concept 06 a atras atenția prin combinația de performanță, tehnologie și design futurist. Producătorul nu a anunțat încă planurile pentru producția de serie sau disponibilitatea comercială, dar modelul marchează o etapă semnificativă în direcția dezvoltării scuterelor electrice de mare putere.

Dacă va intra în producție, Concept 06 ar putea transforma NIU dintr-un brand asociat exclusiv cu mobilitatea urbană într-un actor important pe piața globală a motocicletelor electrice de performanță.