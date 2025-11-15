MotoGP: Alex Marquez câștigă sprintul de la Valencia după o cursă controlată cap-coadă

Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) s-a impus în sprintul de la Valencia, ultima cursă scurtă a sezonului 2025, după o evoluție constantă care i-a permis să se desprindă încă din primele tururi. Spaniolul a încheiat cele 13 tururi în 19:37.490, fiind urmat de Pedro Acosta și Fabio Di Giannantonio, într-o cursă marcată de incidente, penalizări și numeroase dueluri pentru pozițiile din puncte.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Start decisiv pentru Márquez

Cursa a debutat cu un start excelent al lui Alex Márquez, care a preluat conducerea încă din primul viraj. Pedro Acosta a urcat rapid pe locul al doilea, depășindu-l pe Marco Bezzecchi la intrarea în virajul 2, în timp ce în spatele lor Raul Fernandez, Fabio Quartararo și Di Giannantonio au avansat în pluton.

La finalul primului tur, Márquez conducea în fața lui Acosta și Raul Fernandez, în timp ce Bezzecchi coborâse pe poziția a șasea după ce a fost depășit succesiv la virajele 2, 3 și 4.

Incidente și ieșiri în decor

Pe turul al treilea, Joan Mir și Luca Marini, ambii piloți ai Honda, au fost implicați într-un incident care s-a soldat cu ieșirea lor din cursă. Un tur mai târziu, în lupta pentru poziția a noua, Jack Miller a lovit puternic motocicleta lui Fermín Aldeguer la virajul 2, contactul provocând daune vizibile. În urma analizei, Miller a primit o penalizare de a pierde trei poziții, la care s-a adăugat ulterior un long lap penalty pentru neexecutarea instrucțiunilor comisarilor.

În același timp, Jorge Martín a ieșit larg la virajul 8 în turul 5, coborând pe ultima poziție, iar Francesco Bagnaia a primit un avertisment pentru limitele pistei, înainte de a rămâne pe locul 14 pentru cea mai mare parte a cursei.

Detașarea în frunte și lupta pentru podium

Pe măsură ce cursa avansa, Alex Márquez a crescut constant ecartul față de Acosta. La jumătatea întrecerii, avantajul său era de o secundă, iar liderul Gresini a continuat să se desprindă după ce Acosta a făcut o eroare la virajul 8, pierzând timp prețios.

Raul Fernandez și Fabio Di Giannantonio au dus o luptă strânsă pentru locul trei, Fernandez păstrând inițial un avans minim. În turul 11, pilotul Aprilia avea un mic avantaj, însă Di Giannantonio a revenit puternic în final, reușind să încheie pe poziția a treia, la +2.637 față de învingător.

Rezultatele complete ale sprintului

Alex Márquez – 19’37.490 Pedro Acosta – +1.149 Fabio Di Giannantonio – +2.637 Raul Fernandez – +3.519 Marco Bezzecchi – +3.727 Franco Morbidelli – +6.349 Fabio Quartararo – +7.102 Brad Binder – +7.352 Ai Ogura – +7.685 Johann Zarco – +9.325 Fermín Aldeguer – +10.045 Jack Miller – +11.137 Enea Bastianini – +11.949 Francesco Bagnaia – +12.005 Alex Rins – +14.484 Nicolo Bulega – +15.116 Miguel Oliveira – +15.840 Maverick Viñales – +16.944 Aleix Espargaró – +17.093 Augusto Fernandez – +18.895 Somkiat Chantra – +22.875 Jorge Martín – +23.955 Luca Marini – abandon Joan Mir – abandon

Final de cursă controlat pentru Márquez

În ultimele trei tururi, Márquez a menținut un avans stabil de 1.4 secunde, confirmând ritmul puternic semnalat încă din calificări. Ecartul s-a dovedit imposibil de recuperat pentru Acosta, afectat și de degradarea anvelopei față moale.

În urma acestui rezultat, Bagnaia a coborât pe locul al cincilea în clasamentul general, în timp ce formația Gresini a salutat una dintre cele mai solide curse ale sezonului, declarând că nu se aștepta la un ritm atât de competitiv din partea pilotului spaniol.