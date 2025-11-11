Succes remarcabil pentru Ducati la EICMA 2025

Ducati a înregistrat un succes deosebit la ediția din 2025 a salonului internațional EICMA, unde mii de pasionați au vizitat standul producătorului italian pe parcursul celor patru zile deschise publicului. Vizitatorii au avut ocazia să admire în premieră noile Hypermotard V2 și Hypermotard V2 SP, modele prezentate în cadrul celui mai recent episod al seriei Ducati World Première 2026, precum și noile versiuni DesertX 2026, Desmo250 MX, Desmo450 Enduro și Panigale V2 în edițiile MM93 și FB63, dedicate piloților echipei Ducati Lenovo.

Premiere mondiale și modele emblematice

Printre noutățile cele mai așteptate s-a numărat noul Monster, ajuns la a cincea generație, considerat unul dintre modelele definitorii din istoria Ducati. Versiunea complet reconfigurată a fost prezentată publicului pentru prima dată, fiind caracterizată de un design modern, greutate redusă și tehnologii avansate.

Tot la standul Ducati, vizitatorii au putut vedea de aproape Multistrada V4 Rally, dar și versiunile Panigale și Streetfighter V4 și V2 în culorile speciale Corse și Ducati Yellow. Modelele cu orientare sportivă, precum Panigale V4 R și Streetfighter V4 în varianta complet accesorizată, au atras atenția publicului, la fel ca și Multistrada V4 S, Multistrada V4 Pikes Peak, Diavel V4 RS și XDiavel V4. În zona dedicată seriei Scrambler Ducati, varianta Emerald Green s-a bucurat de aprecierea fanilor „Land of Joy”.

Public numeros și confirmarea poziției Ducati în industrie

Numărul ridicat de vizitatori la standul Ducati a confirmat statutul mărcii ca punct de referință în industria moto, atât în Italia, cât și la nivel internațional. Cu o tradiție de peste un secol și o istorie marcată de succese sportive, Ducati continuă să atragă o audiență tot mai largă. Potrivit organizatorilor, ediția 2025 a EICMA a înregistrat peste 600.000 de vizitatori, dublu față de ediția post-pandemică din 2021, semnalând o creștere constantă a interesului pentru motociclism.

Prezențe de gală și momente speciale pentru fani

Fanii mărcii au avut ocazia să admire îndeaproape motocicleta DesmosediciGP, câștigătoare a titlului mondial la categoria piloți în 2025 cu Marc Márquez, într-un sezon în care Ducati a obținut și titlurile la echipe și constructori. Totodată, modelul Panigale V4 R, vicecampion mondial alături de Nicolò Bulega, a fost prezent la stand, la fel ca Desmo450 MX, motocicleta cu care Tony Cairoli s-a clasat în top 10 la Motocross of Nations 2025.

Atmosfera a fost animată de prezența mai multor sportivi și invitați speciali, printre care Álvaro Bautista, pilotul echipei Ducati Aruba.it, campionul italian Alessandro Lupino, însoțit de nonuplul campion mondial Tony Cairoli, precum și Davide Stirpe, campion italian la categoria Production Bike și de trei ori campion național la Supersport. Publicul a putut, de asemenea, să-l salute pe Kevin Vandi, pilot de Supermotard și protagonist al videoclipului de lansare pentru Hypermotard V2, alături de fostul pilot SBK Rubén Xaus.

Printre invitați s-a numărat și Michele Pirro, pilot oficial de teste pentru DesmosediciGP și de zece ori campion italian SBK, care a anunțat pe scena EICMA lansarea V2 Ducati Future Champ Academy, un nou format dedicat descoperirii și formării tinerilor piloți.

Experiență digitală completă pentru pasionați

Toate modelele din gamă pot fi vizualizate pe site-ul Ducati.com, unde utilizatorii pot utiliza noul configurator pentru a personaliza motocicleta dorită cu accesorii Ducati Performance și pentru a o vizualiza în diverse medii. De asemenea, prin platforma oficială, fanii pot programa un test ride sau pot solicita informații de la dealerii autorizați.

Informații suplimentare și imagini despre participarea Ducati la EICMA 2025 sunt disponibile pe platforma Ducati Media House.