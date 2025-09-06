VIDEO Cascadorie extremă: Luc Ackermann a reușit un backflip tsunami între două camioane aflate în mișcare

Luc Ackermann, legenda freestyle motocross-ului și deținător al mai multor recorduri mondiale, a realizat una dintre cele mai riscante cascadorii din cariera sa, în colaborare cu Red Bull. Sportivul german a executat un Tsunami backflip între două camioane aflate în mișcare, o manevră care a fost la un pas să se transforme într-un accident grav.

O carieră construită pe recorduri

Luc Ackermann este considerat unul dintre cei mai talentați piloți FMX ai momentului. În 2010, la doar 12 ani, a devenit cel mai tânăr rider care a reușit un backflip. Până în 2017, înainte de a împlini 20 de ani, a bifat un alt record: cel mai tânăr sportiv care a realizat un dublu backflip. În 2020, Ackermann a stabilit un nou reper, executând 10 backflip-uri în 30 de secunde, depășindu-l astfel pe americanul Travis Pastrana.

Stunt cu risc extrem

Noua provocare, concepută împreună cu Red Bull, a implicat o serie de factori de risc deosebit. Ackermann a trebuit să treacă peste o barieră de 9 metri înălțime, parcurgând o distanță de aproximativ 40 de metri în aer. Viteza de lansare a fost calculată la 74 km/h, ceea ce i-a oferit sportivului o marjă de eroare de doar jumătate de secundă.

Orice abatere minimă ar fi putut compromite întreaga execuție. Potrivit echipei de producție Red Bull, coordonarea dintre camioanele aflate în mișcare și sincronizarea perfectă a saltului au fost esențiale pentru reușită.

Declarațiile oficiale

Luc Ackermann a explicat importanța controlului absolut în astfel de încercări:

„Am știut de la început că marja de eroare este extrem de mică. Totul trebuia să fie perfect: viteza, unghiul și momentul exact al lansării. A fost una dintre cele mai intense experiențe din cariera mea.”

Un reprezentant Red Bull a adăugat:

„Acest proiect demonstrează limitele la care sportivii noștri pot ajunge. Pentru noi, fiecare cascadorie este planificată cu atenție maximă, dar rămâne mereu un element de imprevizibil. Luc a demonstrat încă o dată de ce este considerat unul dintre cei mai buni rideri FMX din lume.”

Red Bull și cultura stunt-urilor

Compania Red Bull continuă să își consolideze reputația de susținător al sporturilor extreme și al conținutului spectaculos. De la Formula 1 și competițiile aeriene, până la cascadorii cu motociclete, marca austriacă își propune să redefinească permanent limitele performanței sportive.