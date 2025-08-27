VIDEO Cum întreții corect un scuter sau o motocicletă într-un oraș poluat ca Bucureștiul / Sfaturi de bază de la șeful Dual Motors, dealer Yamaha și CFMOTO

Într-un oraș poluat ca Bucureștiul, utilizatorii de scutere ar trebui să le facă revizia la fiecare 3.000 km parcurși, iar posesorii de motociclete ar trebui să le curețe lanțul o dată la câteva săptămâni, dacă le folosesc cu regularitate, potrivit lui Ciprian Popescu, general manager la Dual Motors, dealer autorizat Yamaha și CFMOTO.

„[La scutere] revizia din 3.000 în 3.000 de km e foarte importantă pentru că Bucureștiul este mizerabil. Dacă vedeți cum arată filtrele și cum arată uleiul…”, a spus Popescu, într-un interviu pentru TechRider.

Posesorii de motociclete trebuie să acorde o atenție deosebită lanțului.

„Mai ales noii posesori de motociclete trebuie să țină cont că ar trebui să vină măcar o dată la câteva săptămâni – și asta depinde și de cât merg cu motocicletele –, dacă nu se descurcă singuri, să meargă la dealer să le curețe lanțul”, a declarat reprezentantul Dual Motors. El a adăugat că este, de asemenea, foarte important ca lanțul să fie întins corect.

Mai mult, utilizatorii de motociclete trebuie să respecte și ei perioadele de service recomandate.

Protecția vehiculului pe două roți

Un alt sfat dat de reprezentantul Dual Motors este acoperirea vehiculelor pe două roți care stau în soare, care este din ce în ce mai puternic, cu o husă.

Soarele puternic deteriorează vopseaua și plasticul, provocând decolorare, crăpare și pierderea luciului. Razele UV afectează cauciucul anvelopelor și al furtunurilor, făcându-le fragile. De asemenea, căldura excesivă poate supraîncălzi motorul și afecta bateria, reducând durabilitatea și performanța motocicletei sau a scuterului.

Pe timpul iernii, Popescu recomandă, pentru cei care nu au un adăpost pentru vehicul sau un garaj, să apeleze la un furnizor de astfel de spații de stocare, precum un dealer. „Sunt destui dealeri care au spații de stocare pentru perioada iernii”, a spus el.