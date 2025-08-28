VIDEO Dealer moto: Suspendarea programului Rabla a dus la scăderea vânzărilor cu 40% în luna iunie / Mulți clienți și-au cerut avansurile plătite înapoi

Suspendarea programului Rabla a dus la scăderea vânzărilor cu 40% la dealerul moto Dual Motors în luna iunie a acestui an comparativ cu a șasea lună de anul trecut, a declarat Ciprian Popescu, General Manager al companiei, într-un interviu pentru TechRider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Da, aici am primit o lovitură destul de puternică. Deja vă pot spune că, în cadrul companiei noastre, în luna iunie 2025 comparativ cu luna a șasea din 2024, eram deja cu 40 de unități mai puțin vândute. Ceea ce este foarte mult 40% deja în perioada aceea scădere, pentru că, sigur, toți s-au învățat cu acest program Rabla care, repet, a ajutat enorm piața moto și auto din România”, a declarat Popescu.

Mulți clienți, după ce au auzit că programul a fost suspendat, și-au cerut avansurile înapoi, potrivit reprezentantului Dual Motors. „Pe foarte puțini am reușit să-i convingem cu un discount să rămână și totuși să achiziționeze [un vehicul] prin programul Rabla”, a mai spus Popescu.

Între timp, s-a anunțat repornirea programului, dar managerul de la Dual Motors nu își mai pune mari speranțe în el: „Bugetul este mult mai mic, nu-mi pun mari speranțe pentru că suntem în aceeași oală cu industria auto și, vă dați seama, presiunea este foarte mare.”