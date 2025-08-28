dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO Dealer moto: Suspendarea programului Rabla a dus la scăderea vânzărilor cu 40% în luna iunie / Mulți clienți și-au cerut avansurile plătite înapoi

Adrian Popa
28 august 2025
un client incearca o motocicleta la un dealer moto
Sursa foto: Freepik / prostooleh
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Suspendarea programului Rabla a dus la scăderea vânzărilor cu 40% la dealerul moto Dual Motors în luna iunie a acestui an comparativ cu a șasea lună de anul trecut, a declarat Ciprian Popescu, General Manager al companiei, într-un interviu pentru TechRider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

„Da, aici am primit o lovitură destul de puternică. Deja vă pot spune că, în cadrul companiei noastre, în luna iunie 2025 comparativ cu luna a șasea din 2024, eram deja cu 40 de unități mai puțin vândute. Ceea ce este foarte mult 40% deja în perioada aceea scădere, pentru că, sigur, toți s-au învățat cu acest program Rabla care, repet, a ajutat enorm piața moto și auto din România”, a declarat Popescu.

Mulți clienți, după ce au auzit că programul a fost suspendat, și-au cerut avansurile înapoi, potrivit reprezentantului Dual Motors. „Pe foarte puțini am reușit să-i convingem cu un discount să rămână și totuși să achiziționeze [un vehicul] prin programul Rabla”, a mai spus Popescu.

Între timp, s-a anunțat repornirea programului, dar managerul de la Dual Motors nu își mai pune mari speranțe în el: „Bugetul este mult mai mic, nu-mi pun mari speranțe pentru că suntem în aceeași oală cu industria auto și, vă dați seama, presiunea este foarte mare.”

 

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...