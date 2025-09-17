Honda confirmă lansarea primei sale motociclete electrice – WN7 intră în producție la final de 2025

Honda a anunțat oficial detalii despre prima sa motocicletă electrică de dimensiuni complete, modelul care va purta numele Honda WN7. Prezentat inițial sub forma conceptului EV FUN la EICMA 2024, noul model este pregătit să intre în producție la sfârșitul anului 2025, iar primele livrări către dealeri sunt programate pentru începutul lui 2026.

Design și autonomie

Honda WN7 păstrează designul slim și futurist al conceptului EV FUN și promite o autonomie de peste 130 km datorită bateriei litiu-ion fixe. Modelul oferă soluții flexibile pentru încărcare: este compatibil cu standardul CCS2 utilizat pe scară largă în industria auto, ceea ce permite o încărcare rapidă 20-80% în aproximativ 30 de minute. Pentru încărcarea completă acasă, o unitate de tip wall box de 6 kVA permite încărcarea de la 0 la 100% în mai puțin de trei ore.

Performanțe și versiuni disponibile

Motocicleta are o greutate la gol de 217 kg și este echipată cu un motor răcit cu apă de 18 kW, oferind un nivel de performanță comparabil cu cel al unei motociclete cu motor termic de 600cc, dar cu un cuplu de 100 Nm – echivalent cu cel al unui model de 1000cc. Honda va pune la dispoziție și o versiune de 11 kW, destinată posesorilor de permis categoria A1, pentru a facilita accesul la motociclismul electric unui număr mai mare de utilizatori.

Experiența de condus și dotări

Conform producătorului, Honda WN7 a fost dezvoltată pentru a oferi o experiență de condus silențioasă, lină, lipsită de vibrații și emisii, creând senzații diferite față de motocicletele cu motor cu ardere internă. Honda subliniază că experiența acumulată în cei peste 75 de ani de dezvoltare a motocicletelor, perioadă în care a atins și pragul de 500 de milioane de unități produse, a fost integrată în acest model pentru a menține caracteristicile tradiționale ale mărcii – echilibru, stabilitate și plăcerea de a conduce.

Dotările includ un ecran TFT de 5 inci cu conectivitate RoadSync și meniuri dedicate pentru funcțiile electrice, precum și sistem de iluminare LED față și spate.

Precomenzi și ofertă specială

Cartea de comenzi pentru Honda WN7 este deja deschisă. Clienții care plasează o precomandă până la data de 4 noiembrie 2025 vor primi cadou o geantă de șa. Precomenzile se pot face prin intermediul site-ului oficial Honda, care îi redirecționează pe cei interesați către cel mai apropiat dealer.