Italjet lansează Dragster 459, primul model cu transmisie semi-automată SmartShift din gamă

Constructorul italian Italjet a prezentat oficial noul Dragster 459, un model complet nou care introduce în gamă o transmisie semi-automată denumită SmartShift, concepută pentru schimbări de treaptă rapide și fluide. Noul model completează familia Dragster și preia direcția de design a versiunii mai mari, Dragster 700, lansată anterior.

Italjet Dragster 459 se remarcă printr-un stil radical, situat la granița dintre motocicletă și maxi-scuter. Modelul este echipat cu winglet-uri frontale și cu un sistem de evacuare dublu, amplasat sub șa, elemente care îi conferă un aspect agresiv și distinctiv. Prețul orientativ anunțat este de 9.900 de euro.

Motorizarea este asigurată de un propulsor paralel-twin DOHC de 449 cmc, care dezvoltă 46,9 CP la 9.500 rpm și un cuplu maxim de 41 Nm la 8.000 rpm. Acest motor reprezintă baza tehnică pentru noua transmisie SmartShift, unul dintre principalele puncte de interes ale modelului.

Spre deosebire de un scuter clasic cu transmisie automată, Dragster 459 utilizează un sistem semi-automat cu ambreiaj și actuatoare de schimbare a treptelor controlate electronic. Pilotul poate alege între modul complet automat sau schimbarea manuală a vitezelor prin intermediul unui buton amplasat pe partea inferioară a blocului de comenzi din stânga ghidonului. Lipsa manetei de ambreiaj mută controlul frânei spate în mâna stângă, o soluție neobișnuită pentru acest segment.

Ergonomia se apropie mai mult de cea a unei motociclete decât de cea a unui maxi-scuter. Scaritele sunt poziționate central, iar modelul renunță complet la spațiul de depozitare sub șa, caracteristic scuterelor convenționale. Transmisia finală se face prin lanț, de la roata spate de 15 inci către motorul montat central într-un cadru tip trellis, o arhitectură întâlnită în mod obișnuit la motocicletele sport.

Lista de echipamente include un ecran TFT, un rezervor de combustibil cu capacitatea de 16 litri și o înălțime a șeii de 815 mm. Suspensiile sunt furnizate de Marzocchi, cu o furcă față inversată complet reglabilă, în timp ce sistemul de suspensie spate completează configurația orientată spre performanță.

Prin lansarea Dragster 459, Italjet își extinde oferta cu un model care combină tehnologia transmisiei semi-automate cu o abordare tehnică și estetică neconvențională, adresată riderilor care caută o alternativă la soluțiile clasice din segmentul maxi-scuterelor.