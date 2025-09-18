VIDEO Suzuki marchează 40 de ani de GSX-R printr-un documentar dedicat legendarului sportbike

Suzuki a lansat un documentar aniversar pentru a celebra 40 de ani de la apariția primei motociclete din seria GSX-R. Producătorul din Hamamatsu a reunit în fața camerelor de filmat mai mulți ingineri și testeri implicați în dezvoltarea acestui model, care au rememorat principalele etape din istoria sportbike-ului.

Prima generație GSX-R750 a fost lansată în 1985 și s-a remarcat prin cadrul său dublu tip leagăn și motorul răcit cu ulei. Inginerii implicați în proiect au vorbit despre provocările tehnice din acea perioadă și despre modul în care aceste soluții au permis motocicletei să fie competitivă pe circuit.

În 1992, Suzuki a introdus a patra generație GSX-R750, dar dificultățile asociate răcirii cu ulei au determinat trecerea la un sistem de răcire cu lichid. Inginerii au subliniat că această schimbare a venit cu noi provocări, deoarece obiectivul principal era păstrarea unui raport optim între greutate redusă și performanță.

În 1996, compania a adoptat cadrul de tip twin-spar și un motor mai compact, decizie care a marcat un pas major în evoluția modelului. Potrivit inginerilor, obiectivul a fost integrarea unui motor cu patru cilindri în patru timpi într-un cadru similar celui folosit de motocicleta de curse RGV-500, cu care Kevin Schwantz câștigase titlul mondial.

Test riderii care au participat la dezvoltare au confirmat în documentar că noul design a fost foarte apreciat încă din fazele inițiale de testare. Mai mulți ingineri retrași din activitate au menționat în film că ar fi dorit ca Suzuki să adopte mai rapid unele dintre sugestiile lor în producția de serie.

În 2000, GSX-R750 a primit un șasiu mai ușor și un motor optimizat pentru o manevrabilitate mai bună. Un an mai târziu, Suzuki a lansat GSX-R1000, model care a extins și mai mult renumele seriei în segmentul sportbike.

Documentarul oferă o privire amplă asupra celor patru decenii de inovație și asupra deciziilor tehnice care au definit una dintre cele mai populare linii de motociclete sport din lume.