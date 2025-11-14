Yamaha lansează două noi scutere electrice pentru piața din India – parte din strategia globală de reducere a emisiilor de carbon

Yamaha Motor Co., Ltd. a anunțat lansarea a două noi modele de scutere electrice dedicate pieței indiene – AEROX E și EC-06, programate să ajungă pe piață în noiembrie 2025. Mișcarea face parte din planul strategic al companiei de a accelera tranziția către mobilitatea electrică și de a atinge obiectivul de neutralitate carbonică până în anul 2050.

Potrivit comunicatului oficial emis de companie la Tokyo, modelul AEROX E este un scuter sportiv electric dezvoltat intern de Yamaha, în timp ce EC-06 a fost creat în colaborare cu compania indiană River Mobility Private Limited, cu sediul în statul Karnataka.

AEROX E – sportivitate electrică în stil Yamaha

AEROX E reprezintă o versiune complet electrică a popularului AEROX 155, unul dintre modelele de succes ale Yamaha pe piața indiană. Noul model promite să păstreze „experiența sportivă specifică Yamaha” și designul său distinctiv, dar cu un sistem de propulsie complet electric.

Scuterul va fi produs de India Yamaha Motor Pvt. Ltd., iar compania îl poziționează drept un model cu valoare adăugată ridicată, dedicat segmentului premium din piețele emergente, în special din regiunea ASEAN. Lansarea AEROX E marchează, potrivit Yamaha, un pas strategic în consolidarea imaginii sale de brand premium pe piața indiană a vehiculelor electrice.

EC-06 – primul rezultat al parteneriatului Yamaha – River Mobility

Cel de-al doilea model, EC-06, este construit pe baza unui model de serie dezvoltat de River Mobility, o companie indiană specializată în soluții de mobilitate electrică. Designul EC-06 urmează tema „Stylish & Cool”, fiind gândit pentru clienții cu un stil de viață urban activ.

River Mobility va asigura producția modelului, iar Yamaha va contribui cu expertiza sa tehnologică și de design.

Parteneriatul dintre cele două companii a fost oficializat în ianuarie 2024, când Yamaha Motor a realizat o investiție strategică în River, cu scopul de a dezvolta împreună soluții electrice pentru piața indiană. EC-06 este primul produs rezultat din această colaborare.

Angajament pentru sustenabilitate

Prin lansarea acestor modele, Yamaha Motor continuă implementarea strategiei sale globale de reducere a emisiilor. Compania își propune atingerea neutralității carbonice până în 2050 în categoria Scope 3 – Category 11, adică în ceea ce privește emisiile generate în timpul utilizării produselor sale.

„Introducerea modelelor AEROX E și EC-06 în India reprezintă una dintre inițiativele noastre cheie pentru atingerea acestui obiectiv,” a transmis Yamaha în comunicatul oficial.

Prin aceste lansări, Yamaha își consolidează prezența pe una dintre cele mai dinamice piețe de mobilitate din lume, în timp ce își reafirmă angajamentul față de inovație tehnologică, performanță și protejarea mediului.