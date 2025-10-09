Yamaha prezintă mobilitatea viitorului: electrice, hibride și concepte AI la Japan Mobility Show

Yamaha Motor Co., Ltd. a anunțat participarea sa la Japan Mobility Show 2025, eveniment organizat de Asociația Constructorilor de Automobile din Japonia, care va avea loc între 29 octombrie și 9 noiembrie la Tokyo Big Sight. Sub tema „Feel. Move.”, compania va expune 16 modele, dintre care șase vor fi premiere mondiale, ilustrând direcția de dezvoltare a mobilității umane și tehnologice pentru următorii ani.

Standul Yamaha, amplasat în East Hall 5, este construit în jurul conceptului „Feel the Future of Human-Machine Mobility”, oferind vizitatorilor o privire asupra modului în care compania vede evoluția relației dintre om și mașină. Printre exponate se vor regăsi prototipuri aflate în faze medii de dezvoltare, motociclete electrice și hibride, biciclete electrice și conceptrii de scaune rulante electrice.

Un element special al prezenței Yamaha la salon îl reprezintă colaborarea cu Yamaha Corporation, care o va avea pe Hatsune Miku, celebra voce virtuală VOCALOID, drept promotor al standului. Aceasta va fi implicată în demonstrații muzicale ce vor utiliza instrumentele electronice Yamaha și tehnologia acustică 3D a companiei.

Inovații și premiere mondiale

MOTOROiD:Λ – o nouă eră a interacțiunii om-mașină

Proiectul MOTOROiD, lansat în 2017 pentru a explora relația dintre om și vehicul, ajunge la o nouă etapă prin modelul MOTOROiD:Λ. Acesta este capabil să învețe și să evolueze autonom prin învățare prin întărire și să-și aplice cunoștințele din mediul virtual în cel real, folosind tehnici Sim2Real. Noul prototip dispune de mișcări optimizate pe bază de inteligență artificială și un exoschelet ușor și durabil, conceput pentru a suporta testele repetate din procesul de învățare.

TRICERA proto – plăcerea condusului cu trei roți

Modelul TRICERA proto explorează o nouă formă de plăcere a condusului printr-un sistem de direcție pe trei roți (3WS), care oferă un control precis în viraje și o experiență de pilotaj unică. Vehiculul este echipat cu dispozitivul αlive AD, ce modulează sunetul motorului electric pentru a amplifica senzațiile de condus, iar designul său futurist pune accent pe contrastul dintre spațiul uman și cel funcțional.

PROTO BEV – sportivitate electrică

Conceput ca un EV supersport compact și ușor, PROTO BEV oferă o experiență de condus specifică motocicletelor cu motor electric de mare capacitate. Cu un răspuns linear al accelerației și stabilitate tipică modelelor Yamaha, motocicleta propune o interfață intuitivă pentru utilizator, un afișaj vizual și auditiv dedicat comunicării stării vehiculului și comenzi simplificate pentru utilizare pe pistă.

H2 Buddy Porter Concept – propulsie pe hidrogen

Dezvoltat în colaborare cu Toyota Motor Corporation, conceptul H2 Buddy Porter marchează un pas important spre motocicletele cu motor pe hidrogen. Prototipul dispune de un rezervor de hidrogen comprimat de înaltă presiune, certificat pentru utilizare rutieră, și oferă o autonomie de peste 100 km. Motorul și șasiul au fost proiectate de Yamaha, iar modelul respectă standardele Euro 5, inclusiv limitele de emisii NOx.

Y-00B: Base și Bricolage – eBike-uri personalizabile

Conceptele Y-00B: Base și Y-00B: Bricolage pun accent pe libertatea de expresie a utilizatorului. Primul oferă un design minimalist, o baterie compactă și posibilități extinse de personalizare, în timp ce versiunea Bricolage aduce un omagiu modelului YA-1 (1955), prima motocicletă Yamaha, combinând estetica clasică cu tehnologia modernă.

PROTO HEV și PROTO PHEV – hibridele viitorului

Modelele PROTO HEV și PROTO PHEV explorează noi forme de propulsie hibridă. PROTO HEV permite comutarea între modurile „Serene” și „Spirited”, oferind o creștere a eficienței consumului cu peste 35% față de modelele comparabile, în timp ce PROTO PHEV combină performanțele motoarelor cu ardere internă cu avantajele sistemelor electrice.

Mobilitate electrică pentru toți

În zona dedicată mobilității urbane, Yamaha prezintă NACTUS VS TRE-X, un concept de scaun rulant electric cu trei roți și anvelope de 26 de inci pentru teren accidentat, precum și modelele ONE-MAX Urban și ONE-MAX Historical, destinate călătoriilor urbane sau în zone istorice. Acestea sunt echipate cu unități electrice JWX-2 și JWG-1, oferind stabilitate, autonomie și opțiuni de personalizare extinse.

Prin gama de 16 modele expuse și inovațiile tehnologice prezentate, Yamaha își propune să ofere publicului o imagine completă asupra viitorului mobilității integrate, unde emoția și tehnologia se întâlnesc într-un echilibru perfect între om și mașină.