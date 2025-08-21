Yamaha recheamă în service modelul Ténéré 700 Rally din cauza unor șuruburi nefixate corespunzător

Yamaha Motor Europe a inițiat o campanie de rechemare pentru motocicleta Ténéré 700 Rally, model 2025, din cauza unei probleme la prinderea aripii față. Potrivit autorităților europene de siguranță, șuruburile care fixează aripa pot fi insuficient strânse, existând riscul ca acestea să se desprindă în timpul mersului.

Detalii privind rechemarea

Rechemarea vizează motociclete produse între 1 martie și 30 aprilie 2025, în Franța, cu denumirea de model XTZ690 (Ténéré 700 Rally) și omologarea de tip DM20, e13168/201302437*00. Codul intern al campaniei de rechemare este MC301.

În Germania, au fost identificate 24 de unități afectate, dar, conform Yamaha, problema a fost remediată înainte ca acestea să fie livrate clienților. La nivel european, vehiculele deja distribuite vor fi chemate în service prin intermediul importatorilor oficiali din fiecare țară, inclusiv în Slovenia și Suedia.

Riscuri semnalate

Conform documentației oficiale, șuruburile aripii față pot fi montate incorect din fabrică. În consecință, acestea se pot slăbi sau chiar desprinde complet în timpul deplasării. Există riscul ca aripa să se desprindă parțial, iar șuruburile căzute pe carosabil pot reprezenta un pericol pentru vehiculele aflate în spate, care ar putea fi lovite sau obligate să evite obstacolul.

Măsuri corective

Proprietarii modelelor afectate sunt rugați să contacteze dealerii autorizați Yamaha. În service, mecanicii vor verifica șuruburile de prindere ale aripii față și le vor strânge sau înlocui, dacă este necesar. Intervenția se realizează gratuit pentru clienți.

Diferențe între Ténéré 700 și Ténéré 700 Rally

Ténéré 700 este unul dintre cele mai populare modele enduro ale Yamaha, lansat în 2019. Pentru 2025, a primit un facelift și un șasiu optimizat, păstrând însă caracteristicile unei enduro autentice.

Versiunea Ténéré 700 Rally se deosebește prin componente de suspensie de înaltă calitate furnizate de Kayaba (KYB), complet ajustabile, și o cursă a suspensiei extinsă cu 20 mm – 230 mm pe față și 210 mm pe spate. Înălțimea șeii este de 910 mm, iar garda la sol este mărită. Modelul mai include o protecție pentru motor din aluminiu de 4 mm și scărițe din titan, care reduc greutatea cu aproximativ 200 g. Cu toate acestea, versiunea Rally are o masă totală de 210 kg cu rezervorul plin, cu 5 kg mai mult decât ediția Extreme.