Prețul motorinei premium a depășit temporar pragul de 10 lei pe litru în unele stații OMV și Rompetrol, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La două benzinării OMV de pe autostrada A1, în zona Miercurea Sibiului, prețul motorinei premium a ajuns la 10,01 lei/litru în noaptea de 18 martie 2026, scrie Economedia.ro.

Creșterea a fost însă de scurtă durată, compania reducând prețul cu 4 bani la prânz, astfel încât acesta a revenit sub pragul de 10 lei.

În restul stațiilor OMV din țară, motorina premium se menține sub acest nivel, cu valori de până la 9,95 lei/litru, iar în unele zone chiar mai scăzute.

În schimb, la Rompetrol, pragul de 10 lei a fost depășit încă din seara precedentă în mai multe stații din Pecica, județul Arad. În trei dintre acestea, prețul motorinei premium a ajuns la 10,14 lei/litru.

Scumpirile au fost aplicate la scurt timp după miezul nopții și în rețeaua OMV Petrom, liderul pieței de carburanți din România.

Compania a majorat din nou prețurile miercuri, pentru a doua zi consecutiv, după ce marți motorina standard depășise deja pragul de 9 lei/litru.

Astfel, benzina standard s-a scumpit cu 10 bani/litru, iar motorina standard cu 15 bani/litru. Este a noua majorare de prețuri operată de Petrom de la începutul conflictului din Iran.

În București, prețul benzinei standard variază între 8,69 și 8,71 lei/litru, iar motorina standard între 9,23 și 9,26 lei/litru. De exemplu, la stația Petrom Vitan, un litru de benzină standard costă 8,69 lei, iar motorina standard 9,25 lei.

Evoluția prețurilor vine pe fondul tensiunilor din regiune și al creșterilor succesive din ultimele zile, care au împins carburanții către noi maxime pe piața locală.