Au rămas mai puțin de 48 de ore până la debutul noului sezon de Formula 1, iar 2026 marchează începutul uneia dintre cele mai importante schimbări tehnice din ultimii ani. Noile monoposturi au fost construite după reguli complet diferite, care vizează atât aerodinamica, cât și unitățile de putere.

Pentru fani, dar și pentru echipe, lista modificărilor este lungă. Unele sunt ușor de observat pe circuit, altele țin de detalii tehnice sau procedurale care vor influența modul în care se desfășoară cursele.

Iată cele mai importante schimbări de reguli din Formula 1 în 2026, lucrurile de care ar trebui să ții cont înainte de startul noului sezon.

Monoposturi mai mici

Una dintre primele diferențe vizibile este dimensiunea mașinilor. Monoposturile devin mai compacte, iar ampatamentul a fost redus cu 200 mm.

Distanța dintre puntea față și cea spate scade astfel de la 3600 mm în 2025 la 3400 mm în 2026. Piloții spun că această modificare face mașinile mai agile și mai ușor de controlat.

În același timp, podeaua monoposturilor este mai îngustă cu 100 mm. Și anvelopele sunt mai înguste: cele din față cu 25 mm, iar cele din spate cu 30 mm.

Pe de o parte, noile dimensiuni ar putea oferi puțin mai mult spațiu pentru dueluri roată la roată. Pe de altă parte, reducerea suprafeței de contact cu asfaltul poate însemna și mai puțină aderență.

Monoposturi mai ușoare

Reducerea dimensiunilor vine la pachet și cu o scădere a masei totale.

Eliminarea sistemului MGU-H (Motor Generator Unit – Heat), dar și modificările de design ale mașinilor și anvelopelor au permis reducerea limitei minime de greutate.

Dacă în 2025 monoposturile trebuiau să cântărească cel puțin 800 kg, în 2026 limita scade la 768 kg.

Piloții spun că diferența se simte imediat în cockpit. Chiar dacă noile reguli aerodinamice generează mai puțină forță de apăsare, mașinile sunt mai agile și reacționează mai rapid.

Aerodinamică complet regândită

Una dintre cele mai importante schimbări tehnice este eliminarea tunelurilor Venturi de sub monoposturi, elemente care produceau o mare parte din performanța aerodinamică prin efectul de sol.

Noua podea permite în continuare generarea de forță de apăsare, în special datorită unui difuzor mai mare, însă această zonă nu mai este la fel de dominantă.

Aripile față și spate au fost simplificate, iar capacele roților au fost eliminate, o măsură care contribuie și la reducerea greutății.

Regulamentul introduce și bargeboards noi, proiectate pentru a direcționa aerul turbulent generat de roțile față către interiorul monopostului. Scopul este reducerea fenomenului de „outwash”, care afecta aerul din spatele mașinii și făcea mai dificilă urmărirea adversarului.

Unități de putere noi

Formula 1 păstrează motorul V6 turbo hibrid, însă configurația tehnică este foarte diferită.

MGU-H dispare complet, iar motorul cu combustie internă produce aproximativ 400 kW.

În schimb, sistemul MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) devine mult mai puternic, puterea electrică crescând de la 120 kW la 350 kW. În acest fel, puterea totală este împărțită aproape egal între motorul termic și cel electric.

Bateria poate fi reîncărcată cu peste dublul energiei utilizate anterior, adică mai mult de 4 MJ pe tur.

Energia poate fi recuperată la frânare, la accelerație parțială sau prin ceea ce este numit „super clipping”, situația în care MGU-K funcționează invers la finalul liniilor drepte, chiar dacă pilotul este încă la accelerație maximă.

Combustibili sustenabili

Odată cu noile unități de putere, Formula 1 introduce și combustibili sustenabili avansați.

Aceștia nu mai sunt derivați din petrol sau alte surse fosile. Moleculele combustibilului trebuie extrase din materii prime sustenabile, care nu intră în competiție cu lanțul alimentar.

Materiile prime pot proveni din reziduuri industriale sau chiar din deșeuri organice. FIA monitorizează echivalentul de CO₂ pe întregul lanț de producție.

Combustibilul trebuie să fie și de tip „drop-in”, adică poate înlocui combustibilul fosil fără a necesita modificări ale motorului.

DRS dispare, apare Overtake Mode

Un element familiar pentru fani dispare complet în 2026: sistemul DRS.

În locul lui apare Overtake Mode, un mod de depășire bazat pe energie electrică suplimentară.

Sistemul permite pilotului să utilizeze încă 0,5 MJ de energie și să mențină o putere electrică mai mare pentru o perioadă mai lungă.

Există un punct de detecție pe tur. Dacă un pilot se află la mai puțin de o secundă de mașina din față în acel punct, poate activa modul în turul următor.

Efectul este mai pronunțat pe liniile drepte lungi, unde diferența de viteză devine mai mare.

Aerodinamică activă: Straight Mode

În 2026, aerodinamica devine activă.

Straight Mode permite reducerea rezistenței aerodinamice atunci când monoposturile accelerează pe liniile drepte. Aripa spate se deschide, similar vechiului DRS, însă și aripa față își modifică poziția.

Elementele superioare ale aripii față coboară simultan cu deschiderea aripii spate.

Sistemul funcționează automat pe fiecare tur, în zonele desemnate ale circuitului, în condiții de pistă uscată.

Boost – energie suplimentară la alegerea pilotului

Piloții vor avea la dispoziție și un sistem numit Boost, care permite utilizarea energiei electrice recuperate atunci când consideră necesar.

Butonul poate fi folosit pentru depășiri, pentru apărare sau pentru a obține un timp mai bun pe tur.

Energia poate fi utilizată într-o singură repriză sau distribuită strategic pe parcursul turului.

Noi zone pe circuit

Schimbările vor fi vizibile și în jurul circuitelor.

Panourile DRS vor dispărea și vor fi înlocuite de panouri SM (Straight Mode), care indică zonele în care monoposturile pot reduce rezistența aerodinamică.

Pe unele circuite pot exista mai multe astfel de zone. La testele din Bahrain, de exemplu, au fost patru.

În condiții de aderență scăzută există și zone speciale mai scurte, unde doar aripa față intră în configurația de rezistență redusă.

Procedură de start modificată

Testele de pre-sezon din Bahrain au arătat că piloții trebuie să mențină motorul turat mai mult timp pentru a pregăti turbina înainte de start.

În trecut, sistemul MGU-H ajuta la rotirea turbinei, însă acesta a fost eliminat.

Acum turbina trebuie accelerată doar cu gazele de evacuare ale motorului, ceea ce necesită mai mult timp.

Prin urmare, după ce ultimul monopost se aliniază pe grilă, piloții vor primi un avertisment și vor avea cinci secunde pentru a crește turația motorului înainte ca primul semafor să se aprindă.

Calificări adaptate pentru 22 de mașini

Grila Formula 1 se extinde în 2026 la 22 de monoposturi, odată cu intrarea echipei Cadillac.

Din acest motiv, formatul calificărilor este ușor modificat.

În Q1 vor fi eliminați șase piloți, iar același lucru se va întâmpla și în Q2. Q3 rămâne rezervat celor mai rapizi 10 piloți și va dura 13 minute.

Plafon bugetar mai mare

Schimbările majore ale regulamentului au crescut și costurile pentru echipe.

Plafonul bugetar pentru dezvoltarea monoposturilor crește de la 135 milioane de dolari la 215 milioane de dolari.

În același timp, plafonul dedicat dezvoltării unităților de putere crește de la 95 milioane de dolari la 130 milioane de dolari.

Pentru echipe, aceasta este o perioadă de investiții masive, în contextul în care 2026 marchează începutul unei noi generații de monoposturi în Formula 1.

Sursa: Formula 1.com