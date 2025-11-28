dark
Formula 1: Oscar Piastri, cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente din Qatar / Max Verstappen a reușit doar locul 6

Daniel Simion
28 noiembrie 2025
Oscar PIASTRI McLaren F1 Team
Sursa foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Oscar Piastri (McLaren) a terminat pe primul loc prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu al Qatarului, cu un timp de 1:20.924 minute realizat cu cele mai moi cauciucuri. Acesta este urmat de coechipierul său, Lando Norris (+0.058 secunde) și de Fernando Alonso (+0.386 secunde).

McLaren, cel mai mare avantaj în Qatar

Se specula faptul că McLaren va fi cea mai rapidă echipă pe circuitul din Lusail, datorită virajelor lungi și a capabilității monopostului de a menține o temperatură constantă în pneurile sale. Echipa din Woking trebuie să își revină după eșecul din Las Vegas, unde ambele monoposturi au fost descalificate.

Şoc uriaş în Formula 1: Norris şi Piastri, descalificaţi la Las Vegas. Campionatul se relansează

Lando Norris are ocazia să câștige campionatul în cursa de duminica aceasta, dar doar dacă va depăși cu două puncte rivalii săi în weekend. Dacă reușește acest lucru, pilotul McLaren va deveni al 11-lea campion mondial de F1 al Marii Britanii, și primul după 15 ani pentru echipa din Woking. Ultimul campion mondial cu McLaren a fost Lewis Hamilton, în 2008.

Cum arată clasamentul pentru FP1 în Qatar

Fernando Alonso a reușit să se strecoare pe locul 3, cu un timp de 1:21.310 minute, în fața lui Sainz (Williams – +0.094 secunde) și Isack Hadjar (VCARB – +0.193 secunde). Una dintre surprizele din FP1 din Qatar este Max Verstappen, care a terminat prima rundă de antrenamente abia pe locul 6, în spatele lui Isack Hadjar (Racing Bulls).

Clasamentul final arată astfel:

1Oscar PiastriMcLaren1:20.924
2Lando NorrisMcLaren+0.058
3Fernando AlonsoAston Martin+0.386
4Carlos SainzWilliams+0.480
5Isack HadjarRacing Bulls+0.579
6Max VerstappenRed Bull+0.580
7Alexander AlbonWilliams+0.685
8Charles LeclercFerrari+0.744
9Lance StrollAston Martin+0.745
10Kimi AntonelliMercedes+0.774
11Nico HulkenbergKick Sauber+0.859
12Lewis HamiltonFerrari+0.870
13Yuki TsunodaRed Bull+0.872
14George RussellMercedes+0.900
15Oliver BearmanHaas+1.002
16Gabriel BortoletoKick Sauber+1.002
17Esteban OconHaas+1.172
18Pierre GaslyAlpine+1.500
19Liam LawsonRacing Bulls+1.638
20Franco ColapintoAlpine+2.605
Sursa: Formula 1

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

