Formula 1: Oscar Piastri, cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente din Qatar / Max Verstappen a reușit doar locul 6

Oscar Piastri (McLaren) a terminat pe primul loc prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu al Qatarului, cu un timp de 1:20.924 minute realizat cu cele mai moi cauciucuri. Acesta este urmat de coechipierul său, Lando Norris (+0.058 secunde) și de Fernando Alonso (+0.386 secunde).

McLaren, cel mai mare avantaj în Qatar

Se specula faptul că McLaren va fi cea mai rapidă echipă pe circuitul din Lusail, datorită virajelor lungi și a capabilității monopostului de a menține o temperatură constantă în pneurile sale. Echipa din Woking trebuie să își revină după eșecul din Las Vegas, unde ambele monoposturi au fost descalificate.

Lando Norris are ocazia să câștige campionatul în cursa de duminica aceasta, dar doar dacă va depăși cu două puncte rivalii săi în weekend. Dacă reușește acest lucru, pilotul McLaren va deveni al 11-lea campion mondial de F1 al Marii Britanii, și primul după 15 ani pentru echipa din Woking. Ultimul campion mondial cu McLaren a fost Lewis Hamilton, în 2008.

Cum arată clasamentul pentru FP1 în Qatar

Fernando Alonso a reușit să se strecoare pe locul 3, cu un timp de 1:21.310 minute, în fața lui Sainz (Williams – +0.094 secunde) și Isack Hadjar (VCARB – +0.193 secunde). Una dintre surprizele din FP1 din Qatar este Max Verstappen, care a terminat prima rundă de antrenamente abia pe locul 6, în spatele lui Isack Hadjar (Racing Bulls).

Clasamentul final arată astfel:

1 Oscar Piastri McLaren 1:20.924 2 Lando Norris McLaren +0.058 3 Fernando Alonso Aston Martin +0.386 4 Carlos Sainz Williams +0.480 5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.579 6 Max Verstappen Red Bull +0.580 7 Alexander Albon Williams +0.685 8 Charles Leclerc Ferrari +0.744 9 Lance Stroll Aston Martin +0.745 10 Kimi Antonelli Mercedes +0.774 11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.859 12 Lewis Hamilton Ferrari +0.870 13 Yuki Tsunoda Red Bull +0.872 14 George Russell Mercedes +0.900 15 Oliver Bearman Haas +1.002 16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.002 17 Esteban Ocon Haas +1.172 18 Pierre Gasly Alpine +1.500 19 Liam Lawson Racing Bulls +1.638 20 Franco Colapinto Alpine +2.605 Sursa: Formula 1