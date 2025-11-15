Nissan, al treilea cel mai mare producător auto al Japoniei, ia în considerare o colaborare cu Honda, al doilea producător auto japonez. Potrivit publicației Nikkei, cele două companii continuă să exploreze diverse posibilități de colaborare, deși negocierile pentru fuziunea Nissan cu Honda au eșuat.

SUA, cea mai importantă piață pentru Honda și Nissan

După preluarea funcției de CEO în Aprilie, Ivan Espinosa a dezvăluit o reorganizare majoră care va reduce cu aproximativ 15% forța de muncă a companiei, dar și a numărului de fabrici, de la 17 la 10. Planul „Re:Nissan” afectează și centrul european al companiei, unde 87 de posturi vor fi desființate.

„Discutăm despre modul în care putem colabora în SUA. Există vreo oportunitate pentru dezvoltarea în comun a produselor sau a sistemelor de propulsie? Acestea sunt subiectele pe care le discutăm”, a declarat Ivan Espinosa, președinte și CEO al Nissan.

Pentru Honda, piața americană reprezintă două cincimi din vânzările totale, iar vânzările Nissan au crescut cu 7% în SUA. Totuși, Honda a evizuit în jos prognoza privind profitul operațional anual săptămâna trecută, în parte din cauza consecințelor grave ale penuriei de cipuri de la Nexperia.

Espinosa: „Spiritul discuțiilor este foarte constructiv”

Ivan Espinosa a declarat că discuțiile merg într-o direcție bună, spunând că tonlul lor este „foarte constructiv”, dar și că există întâlniri regulate între conducerile Nissan și Honda. Espinosa a vorbit și despre viitorul alianței dintre cele trei companii, care, alături de Nissan, include Renault din Franța și Mitsubishi Motors din Japonia. Deși a afirmat că alianța cu Renault „funcționează foarte bine”, el a adăugat că aceasta ar trebui să fie flexibilă.

„Atâta timp cât este în concordanță cu obiectivele noastre pe termen lung, s-ar putea să o menținem așa cum este sau s-ar putea să o schimbăm”, a spus Ivan Espinosa, președinte și CEO al Nissan.

Nissan a modificat acordul de alianță cu Renault, reducând rata de participare încrucișată necesară de la 15% la 10%, deoarece „era cea mai inteligentă măsură pentru ambele companii”. De asemenea, a redus rata de participare în Mitsubishi cu 7,4 puncte procentuale, până la aproximativ 26,7% între noiembrie 2024 și sfârșitul lunii martie.