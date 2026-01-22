RAPORT APIA: Programul Rabla, „o catastrofă națională” / Creștere modestă pe piața auto din România, în ultimul an / SUV-urile și dieselul rămân dominante

Piața auto din România a înregistrat, în ultimul an, o creștere anuală de 4,7% pe segmentul autoturismelor, potrivit celui mai recent raport publicat de Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA), transmis către TechRider.ro.

În total, au fost înmatriculate 155.855 de autoturisme. Datele au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă susținute de APIA.

Cu toate acestea, Dan Vardie, președintele și membru fondator al asociației, atrage atenția că nivelul actual al pieței rămâne sub cel din perioada de dinaintea pandemiei și califică evoluția drept „deloc încurajatoare”.

Creștere totală de 1,6% a pieței auto

La nivelul întregii piețe auto, raportul APIA indică o creștere anuală de 1,6%, structurată astfel:

autoturisme : +4,7%;

: +4,7%; vehicule comerciale ușoare (LCV) : -19,5%;

: -19,5%; vehicule comerciale grele (HCV): +1,9%.

Deși există un avans pe segmentul autoturismelor, Dan Vardie subliniază că majorarea de aproximativ 30.000 de unități față de anul 2020 este insuficientă, având în vedere potențialul pieței românești.

„Evoluția pieței românești este clar în neregulă. Este sub nivelul pe care această țară și acești cetățeni îl merită”, a declarat președintele APIA.

Dieselul rămâne dominant, dar electrificarea avansează

Din punctul de vedere al tipurilor de motorizare, vehiculele diesel continuă să dețină cea mai mare cotă de piață, respectiv 55%. Pe fondul schimbării preferințelor consumatorilor, segmentul benzinei și GPL-ului, precum și cel al vehiculelor electrificate, sunt în creștere.

Conform raportului, înmatriculările de vehicule electrificate au crescut cu 26% față de anul precedent, ajungând la o cotă de piață de 8%.

În categoria „vehicule electrificate” sunt incluse:

vehiculele complet electrice (BEV);

modelele plug-in hybrid;

full-hybrid;

mild-hybrid;

vehiculele cu range extender.

Dan Vardie consideră însă că această clasificare este prea largă și propune ca termenul „electrificate” să fie rezervat exclusiv vehiculelor pur electrice, plug-in hybrid și celor cu pilă de combustie.

Critici dure la adresa programului Rabla

Președintele APIA pune scăderea accentuată a înmatriculărilor de vehicule complet electrice pe seama ediției anterioare a programului Rabla, pe care o numește „o catastrofă națională”.

Potrivit acestuia, nivelul ecotichetelor acordate în 2025 a fost „o prostie tehnică și științifică”, iar lipsa de claritate privind viitorul programului creează incertitudine atât pentru consumatori, cât și pentru industrie.

În acest context, Dan Vardie readuce în discuție ideea unui program de leasing social, destinat achiziției de vehicule electrice mici, pentru naveta zilnică, în zone unde transportul public este insuficient.

SUV-urile domină piața de autoturisme

Din perspectiva segmentelor de autoturisme, SUV-urile continuă să domine piața auto din România, cu o cotă de 52%. Urmează:

segmentul compact (C): 27%;

segmentul mic (B): 15%;

segmentul mediu (D): 3%.

Potrivit APIA, segmentul de lux (F) are o pondere mai mare decât cel al monovolumelor (MPV), în timp ce autoturismele sport reprezintă aproximativ 1% din piață.