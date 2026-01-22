„O eroare de neconceput”: Președintele APIA critică guvernul pentru eliminarea emisiilor de carbon din calculul impozitului auto

Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie, a criticat joi, într-o conferință de presă, noua formulă de calcul a impozitului auto, susținând că eliminarea emisiilor de dioxid de carbon dintre criteriile de taxare reprezintă o eroare din punct de vedere tehnic și științific.

Potrivit acestuia, actualul mecanism de impozitare ignoră principii fundamentale aplicate la nivelul Uniunii Europene și riscă să genereze efecte inechitabile pe piața auto. Declarațiile au fost făcute în contextul lansării unei petiții publice, la care a participat și TechRider.ro, prin care APIA solicită revizuirea taxei anuale pe autovehicule.

Dan Vardie a subliniat că dreptul la petiție este garantat de Constituție și că demersul organizației urmărește atragerea atenției asupra problemelor generate de noua formulă de calcul.

El a amintit că APIA a avut discuții cu autoritățile încă din faza de proiect a legislației și că rolul asociației este acela de consultant tehnic pentru instituțiile statului, inclusiv prin raportarea la practicile din alte state membre ale Uniunii Europene.

Președintele APIA a arătat că, deși sistemele de taxare diferă de la o țară la alta, există un element comun la nivel european: principiul „poluatorul plătește”. În acest context, taxarea este corelată în principal cu nivelul de poluare și cu vechimea vehiculului, nu exclusiv cu norma Euro sau capacitatea cilindrică.

„În toată Uniunea Europeană, ce este ca un numitor comun al tuturor modalităţilor de taxare este principiul «Poluatorul plăteşte». Cu cât maşina ta poluează mai mult, cu atât mai mult vei plăti taxe.

Un alt principiu pe care îl vezi în toată Europa este vechimea autoturismului, nu standardele Euro. Aceasta e prima greşeală tehnică gravă a actualei formule propuse de Guvern… O mai spun o dată, pentru că nu e mare inginerie, nu vorbim de «rocket science». Aici, dacă nu ştii, eşti tentat să mergi pe fenta jucătorului, sau să te uiţi la minge. Standardele astea Euro, în primul rând că se referă strict la poluare, nu se referă la dioxidul de carbon. CO2, după cum ştiţi, face parte din categoria gazelor de seră, deci are o denumire şi de aceea nu-l poţi băga tot timpul la grămadă cu poluarea.

Europa a mers pe un standard, iar aceste standarde se întind pe nişte ani de zile. Aceste standarde în interiorul standardului au avut nişte evoluţii tehnice. Euro 6 e ultimul cel mai lung, cu A, B, C, D, E şi F”, a explicat Vardie.

În opinia sa, una dintre principalele erori ale formulei adoptate de Guvern este confuzia dintre standardele Euro și emisiile de CO₂. Standardele Euro vizează în principal poluanții nocivi pentru sănătate, în timp ce dioxidul de carbon este un gaz cu efect de seră, reglementat separat în politicile europene privind clima.

„Cei care l-au elaborat n-au trecut pe la şcoală. Nu-i nicio problemă. Fiecare alege în viaţă, dar nu înţeleg de ce unii care n-au trecut pe la şcoală îşi permit să facă legi în România. Până în momentul de faţă, autorul este necunoscut. După ştiinţa mea, niciun ziarist n-a reuşit să stea de vorbă cu autorul respectivei formule”, a precizat Vardie, care a subliniat că „eliminarea emisiilor de CO₂ din formula de calcul este o eroare, de neacceptat, de neconceput”.

El a adăugat că o astfel de abordare este dificil de justificat într-un context în care politicile UE urmăresc reducerea emisiilor și reînnoirea parcului auto.

Context

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a lansat joi, în cadrul conferințe la care a participat și TechRider.ro, o petiție prin care solicită modificarea sistemului de impozitare auto aplicabil din 2026.

Reprezentanții asociației susțin că actuala formulă generează inechități și contravine principiilor europene de taxare.

Potrivit APIA, noul impozit auto, introdus de la 1 ianuarie 2026, este calculat exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare Euro, fără a ține cont de alți indicatori relevanți, precum emisiile reale de CO₂, anul de fabricație al vehiculului sau utilizarea unor tehnologii „verzi” recente.

Reprezentanții asociației au afirmat că această abordare produce efecte nedrepte în practică, semnalate atât de proprietarii de autoturisme, cât și de APIA încă din septembrie 2025, când proiectul legislativ se afla în fază de consultare. În unele cazuri, autoturisme noi, cu emisii scăzute și nivel ridicat de siguranță, ajung să fie impozitate mai sever decât vehicule mai vechi și mai poluante.

„Această situație contravine principiului european «poluatorul plătește» și descurajează reînnoirea parcului auto”, a precizat APIA.

Prin petiția lansată, organizația invită cetățenii să completeze formularul disponibil pe site-ul său, pentru a semnala direct autorităților necesitatea revizuirii formulei de impozitare. Rezultatele consultării vor fi centralizate și transmise oficial Guvernului și Ministerului Finanțelor.

APIA este o organizație non-profit înființată în 1994 și reprezintă interesele producătorilor și importatorilor auto din România. Din 1996, asociația este membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA).