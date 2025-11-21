Numărul de angajaţi în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activităţii celei mai mari economii europene afectând procesul de producţie şi forţa de muncă, transmite Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), la finalul trimestrului trei din 2025 erau cu 48.700 mai puţine locuri de muncă în industria auto faţă de perioada similară din 2024, un declin de 6,3%. Este cel mai sever recul în rândul marilor sectoare industriale unde sunt peste 200.000 de angajaţi.

Sectorul auto, al doilea mare domeniu industrial din Germania după ingineria mecanică, are acum doar 721.400 de angajaţi, aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat din 2011, a precizat Destatis.

Declinul este şi mai accentuat în rândul furnizorilor de componente auto. Producătorii de maşini şi de motoare, care sunt responsabili pentru aproximativ 60% din forţa de muncă a sectorului, au raportat o scădere anuală de 3,8% a ratei angajării, în timp ce la furnizorii de componente auto declinul a fost de 11,1%.

Conform Destatis, la finalul trimestrului trei din 2025 erau 5,43 milioane de angajaţi în sectorul industrial din Germania, în scădere cu 120.300, faţă de perioada similară din 2024, un declin de 2,2%.

Pe fondul costurilor ridicate, al stagnării cererii şi al deficitului de angajaţi calificaţi, multe companii şi-au mutat operaţiunile peste hotare.

Datele separate ale Destatis arată că, în perioada 2021 – 2023, aproximativ 1.300 de companii din Germania cu cel puţin 50 de angajaţi şi-au relocat o parte sau întreaga activitate în afara ţării, ceea ce a avut ca rezultat pierderea a 50.800 locuri de muncă.

Majoritatea companiilor au citat costurile mai scăzute cu forţa de muncă ca principalul motiv al relocării, precum şi disponibilitatea angajaţilor calificaţi, potrivit Destatis.