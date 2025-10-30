China se pregătește să taie complet subvențiile pentru mașinile electrice / Beijingul consideră industria suficient de matură: „Subvențiile pentru EV vor dispărea. Piața va decide cine supraviețuiește”

China se pregătește să reducă semnificativ sprijinul financiar pentru industria vehiculelor electrice, un semnal clar că statul consideră acest sector suficient de dezvoltat pentru a se susține singur. Autoritățile de la Beijing au exclus pentru prima dată în mai bine de un deceniu mașinile electrice din lista industriilor strategice incluse în noul plan cincinal pentru perioada 2026–2030, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia marchează sfârșitul unei ere de subvenții generoase care au impulsionat expansiunea accelerată a industriei EV în China, transformând-o într-un lider global.

Prin programele anterioare, guvernul a investit miliarde de dolari pentru a sprijini atât producătorii, cât și cumpărătorii de vehicule electrice, contribuind la formarea unui lanț de aprovizionare dominat acum de companii chineze precum BYD.

„Este o recunoaștere oficială a faptului că vehiculele electrice nu mai au nevoie de politici prioritare. Subvențiile pentru EV vor dispărea”, a declarat Dan Wang, director pentru China în cadrul Eurasia Group. Ea a adăugat că „China domină deja tehnologiile și producția de baterii, deci nu mai este nevoie de sprijin suplimentar. Piața va decide cine supraviețuiește.”

Excluderea NEV-urilor (vehicule cu energie nouă – electrice, hibride plug-in și cu celule de combustie) din noul plan nu înseamnă, însă, o retragere completă a sprijinului statului. Mai degrabă, autoritățile redirecționează resursele către alte domenii considerate critice, în contextul tensiunilor comerciale și tehnologice cu Occidentul.

Industria EV din China a crescut rapid în ultimul deceniu. În iulie 2024, vânzările de vehicule electrice și hibride reprezentau deja peste 50% din totalul pieței auto interne, atingând un obiectiv stabilit inițial pentru 2035. Totuși, această expansiune a generat o problemă majoră: supraproducția. Potrivit firmei de cercetare Jato Dynamics, 93 din cei 169 de producători auto activi în China dețin cote de piață sub 0,1%.

„Din perspectiva țării, nu mai este necesar să se acorde o atenție prea mare NEV-urilor, altfel s-ar putea ajunge la o supracapacitate și mai mare”, a explicat Tu Xinquan, decan al Institutului Chinez pentru Studii OMC din cadrul Universității de Economie și Comerț Internațional.

Guvernul a început deja să reducă treptat sprijinul financiar. Programul național de subvenții pentru cumpărătorii de EV s-a încheiat la sfârșitul anului 2022, iar reducerile de taxe la achiziție vor fi eliminate până în 2027. Totuși, unele asociații din industrie cer o tranziție mai lentă.

Un consilier guvernamental chinez, citat sub anonimat, a subliniat că absența NEV-urilor din lista industriilor strategice „nu înseamnă că nu sunt importante — dimpotrivă. Ele aduc profituri întregului sector auto, stimulează lanțurile industriale și consolidează poziția globală a Chinei.”

Pentru producători, schimbarea marchează începutul unei competiții reale bazate pe piață. În prima jumătate a anului 2025, 11 dintre cei 17 constructori chinezi listați la bursă au raportat profituri.

Cui Dongshu, secretarul general al Asociației Producătorilor de Automobile de Pasageri din China, a explicat că autoritățile vor adopta de acum „măsuri mai direcționate, pentru a încuraja inovația și a limita producția de vehicule de calitate slabă.”

Producătorii trebuie să se adapteze rapid. „Mărci precum BYD și Leapmotor și-au întărit avantajele de cost prin integrarea lanțurilor de aprovizionare, lansând produse mai eficiente, în timp ce Xiaomi și brandurile din alianța Huawei Intelligent Mobility atrag clienți prin tehnologie și influență de brand”, a declarat Shaochen Wang, analist la Counterpoint.

Prin această schimbare de direcție, Beijingul transmite că era subvențiilor masive s-a încheiat. De acum, piața va fi cea care decide cine rămâne în fruntea revoluției electrice chineze.