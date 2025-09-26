Olanda introduce radare speciale împotriva șoferilor care folosesc telefonul la volan: bilanțul primelor luni

În Olanda, noile dispozitive denumite „Focusflitser” sau „radare focalizate” au dus, în doar câteva luni, la aplicarea a peste 12.000 de amenzi pentru folosirea telefonului la volan, în special pentru șoferii care au folosit telefonul direct cu mâna, fără sisteme de prindere sau soluții hands-free.

Informația a fost comunicată de Centrul Judiciar de Colectare a Amenzilor (CJIB), citat de presa locală. Aparatele au fost activate începând cu luna mai 2025, iar valoarea unei sancțiunii este de 430 de euro.

Prima cameră de acest tip a fost instalată la Haga, urmând alte zece locații. Recordul l-a înregistrat N307, lângă Kampen, unde au fost emise 4.130 de procese verbale. Pe locul doi se află Lozerlaan, în Haga, cu 1.677 de sancțiuni, iar pe trei N50, tot lângă Kampen, cu 1.003 amenzi.

Până la finalul anului, CJIB estimează că vor funcționa aproximativ 40 de astfel de dispozitive pe șoselele olandeze.

Între lunile mai și august, numărul total al sancțiunilor pentru folosirea telefonului la volan a ajuns la peste 79.000, cu aproape 23.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. Autoritățile consideră că această creștere se datorează în mare parte noilor radare inteligente.

Totodată, în perioada mai-august au fost aplicate mai puține amenzi în comparație cu aceeași perioadă din 2024. Astfel, au fost aplicate cu aproape 300.000 mai puține amenzi pentru depășirea vitezei legale.

Chiar dacă atenția a fost pe noile dispozitive de detecție, radarele fixe continuă să sancționeze masiv. Cea mai productivă cameră clasică se află pe A16, la Terbregseplein, Rotterdam, unde viteza a fost redusă din cauza lucrărilor. Acolo s-au înregistrat aproape 27.000 de amenzi pentru viteză excesivă.

Alte radare la fel de prolifice au fost cele de pe N207 la Kaag en Braassem (peste 16.000 de cazuri), N207 la Alphen aan den Rijn (aproape 15.000) și pe Europaweg din Groningen, cu peste 13.000 de sancțiuni.