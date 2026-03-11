Rompetrol Rafinare a început producţia unui nou sortiment de polimer – polipropilenă random copolimer – rezultat al unui proces tehnologic strategic care urmăreşte extinderea portofoliului de produse şi răspunsul la cererea tot mai mare din industriile auto şi alimentare, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei transmis miercuri agenţiei, copolimerul este fabricat în instalaţia de polipropilenă (PP), unde au fost necesare adaptări şi reconfigurări tehnice importante. Procesul a inclus reglarea detaliată a echipamentelor, testarea şi ajustarea sistemelor, astfel încât parametrii de producţie să fie optimizaţi pentru noul produs şi să fie menţinute standarde ridicate de calitate.

Un pas major pentru companie

„Prin dezvoltarea acestui nou sortiment răspundem cererii în creştere de polimeri premium pe piaţa din România şi din regiune. Este un pas major pentru compania noastră, care va contribui la dezvoltarea diviziei de petrochimie – singura de acest tip din ţară – şi va sprijini sectoare industriale importante ale economiei româneşti”, a declarat directorul general al Rompetrol Rafinare, Sorin Graure, citat în comunicat.

Pentru obţinerea copolimerului este utilizată materia primă clasică – propilena – la care se adaugă etilenă în proporţii variabile, în funcţie de tipul produsului şi de aplicaţia finală. Introducerea etilenei, materie primă de calitate superioară disponibilă doar prin import, presupune un control atent al procesului şi o pregătire tehnică riguroasă a personalului instalaţiei, deoarece calibrarea exactă a materiilor prime este esenţială pentru obţinerea unui produs conform.

Noul sortiment se distinge de polimerii produşi în mod curent prin proprietăţile fizico-mecanice îmbunătăţite, în special la temperaturi scăzute. Această performanţă îl face potrivit pentru aplicaţii cu cerinţe tehnice ridicate.

Industria auto este principalul utilizator al acestui tip de copolimer, materialul fiind folosit la fabricarea unor componente cu rezistenţă şi flexibilitate sporite. De asemenea, cantităţi importante sunt destinate industriei alimentare şi altor aplicaţii speciale care necesită caracteristici tehnice avansate.

În sectorul alimentar, polimerul este utilizat pentru realizarea de cutii, caserole şi ambalaje pentru produse refrigerate. Atât acest copolimer, cât şi celelalte sortimente fabricate de Rompetrol Rafinare şi folosite de producători respectă normele Uniunii Europene privind siguranţa alimentară.

Materialul este utilizat şi în producţia de obiecte injectate de uz general, unde este necesar un echilibru între rigiditate şi flexibilitate, precum şi în fabricarea de capace şi sisteme de închidere pentru ambalaje.

În cadrul testelor iniţiale de producţie desfăşurate la sfârşitul lunii februarie, instalaţia a realizat aproximativ 187 de tone de copolimer, iar estimările indică o capacitate anuală de circa 11.000 de tone.

Rompetrol Rafinare îşi consolidează poziţia pe piaţa petrochimică

Anul trecut, divizia petrochimică a procesat 114.000 de tone de materii prime – propilenă şi etilenă –, nivel mai ridicat decât în 2024, pe fondul repornirii instalaţiei de polietilenă de joasă densitate (LDPE), după o pauză de un an şi jumătate. În 2025, producţia totală de polimeri a ajuns la 85.000 de tone, cea mai mare parte fiind destinată pieţei interne, în contextul unei funcţionări optimizate pentru echilibrarea cererii clienţilor şi îmbunătăţirea rezultatelor financiare.

În calitate de unic furnizor de polipropilenă şi polietilenă din România, divizia de petrochimie a companiei continuă să asigure fluxul de materii prime necesar industriei locale, contribuind la menţinerea activităţii în numeroase ramuri ale producţiei naţionale.

„Prin acest proiect, Rompetrol Rafinare îşi consolidează poziţia pe piaţa petrochimică şi îşi reafirmă angajamentul de a dezvolta produse inovatoare, adaptate cerinţelor actuale ale industriei”, se mai arată în comunicat.

Acţionarii principali ai Rompetrol Rafinare sunt KMG International, cu 54,63% din acţiuni (direct şi indirect), şi statul român, prin Ministerul Energiei, cu 44,7%.