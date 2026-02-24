dark
Primarul municipiului Piatra-Neamţ afirmă că impozitul pe autoturismul personal a crescut de 20 de ori

Redacția TechRider
24 februarie 2026
Sursa foto: Inquam Photos/ Alexandru Busca
Impozitul pe autoturismul deţinut de primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a crescut de 20 de ori în acest an comparativ cu 2025, a declarat edilul marţi pentru Agerpres.

„Am o maşină din 2009 pentru care, în loc de 250 de lei, plătesc acum 5.000 de lei. Este un vehicul hibrid, cu o capacitate cilindrică puţin peste 3.000 de centimetri cubi”, a explicat primarul Adrian Niţă.

Edilul nu se aşteaptă ca impozitul să fie redus

Edilul a precizat că a achitat deja impozitul pentru autoturism şi nu se aşteaptă ca acesta să fie redus în urma măsurilor guvernamentale recente privind facilităţile fiscale la nivel local.

În ciuda majorării semnificative a taxelor, Adrian Niţă a subliniat că nu a scăzut numărul contribuabililor care şi-au plătit impozitele şi taxele locale. „Oamenii sunt conştiincioşi şi şi-au respectat obligaţiile. Probabil că unii vor aştepta să vadă forma finală a noii propuneri legislative, dar cred că, în mare parte, şi-au pierdut speranţa”, a adăugat primarul.

Consiliul Local a aprobat majorarea taxelor şi impozitelor locale în conformitate cu procentul stabilit de guvern

Contribuţia persoanelor fizice la bugetul local al municipiului Piatra-Neamţ reprezintă aproximativ 3,5% din total. La sfârşitul anului trecut, Consiliul Local a aprobat majorarea taxelor şi impozitelor locale în conformitate cu procentul stabilit de guvern, fără a adăuga cote suplimentare.

De asemenea, dacă anul trecut cota adiţională pentru persoanele juridice a fost redusă de la 15% la 7,5%, anul acesta aceasta a fost eliminată, iar taxa edilitară a fost suprimată începând de anul trecut.

