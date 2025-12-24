Dacia a dat startul comenzilor pentru noul Spring facelift, un model care marchează cea mai importantă evoluție de până acum a celui mai accesibil automobil electric al mărcii. Actualizarea aduce motoare mai puternice, o baterie complet nouă și o serie de modificări tehnice menite să îmbunătățească performanțele, eficiența și comportamentul rutier, anunță Profit.ro.

Primele prețuri pentru noua Dacia Spring au fost anunțate pe piețe-cheie din Europa, precum Franța și Marea Britanie. În România, în prezent, este încă disponibil vechiul model, echipat cu motorul de 65 CP.

Pe piața franceză, clienții pot deja comanda noul Spring cu motor de 70 CP, disponibil în nivelurile de echipare Essential și Expression, precum și versiunea de top, cu motor de 100 CP, oferită exclusiv în echiparea Extreme.

Schimbare fundamentală la nivelul bateriei

Cea mai importantă noutate nu este însă creșterea de putere, ci schimbarea fundamentală la nivelul bateriei. Dacia a renunțat la bateria de tip NMC și a trecut la tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat), o soluție tot mai populară, inclusiv în rândul producătorilor chinezi. Bateria LFP este mai sigură, mai stabilă termic și permite o încărcare mai rapidă, în timp ce costurile de producție sunt mai reduse. Dezavantajul acestei tehnologii rămâne densitatea energetică mai mică, ceea ce necesită un volum mai mare pentru aceeași capacitate.

Pentru a menține greutatea totală a mașinii și autonomia, Dacia a redus capacitatea bateriei de la 26,8 kWh la 24,3 kWh. Chiar și așa, autonomia declarată WLTP rămâne la 225 km pentru ambele versiuni de motorizare, iar consumul mediu scade la 12,4 kWh/100 km, una dintre cele mai bune valori din segment.

În Franța, prețul de pornire pentru Spring 70 CP este de 16.900 de euro în versiunea de bază și ajunge la 18.900 de euro pentru echiparea Expression, niveluri similare cu cele ale vechiului model de 65 CP. Versiunea Spring 100 CP este listată la 19.700 de euro. În Marea Britanie, modelul de 70 CP pornește de la 15.225 de lire, iar cel de 100 CP de la 16.225 de lire, echivalentul a aproximativ 18.750 și, respectiv, 19.920 de euro. Pentru a compensa lipsa subvențiilor guvernamentale, Dacia oferă un bonus de achiziție de 3.750 de lire.

Vechiul Spring de 65 CP este disponibil la un preț promoțional de 16.000 de euro

În România, vechiul Spring de 65 CP este disponibil până la finalul anului la un preț promoțional de 16.000 de euro. După sărbători, este de așteptat ca Dacia să deschidă comenzile și pentru noua generație, cu un preț de pornire estimat la 16.900 de euro pentru versiunea Spring 70 CP, similar cu cel din Franța.

Dincolo de motorizări și baterie, Dacia a operat modificări importante la nivelul platformei. Distribuția maselor între punți a fost optimizată, șasiul a fost rigidizat prin introducerea barelor stabilizatoare pe puntea față, iar setările amortizoarelor și arcurilor au fost revizuite. Începând cu echiparea Expression, Spring primește standard roți de 15 inci.

Dacia Spring păstrează toate echipamentele standard cunoscute

Și aerodinamica a fost îmbunătățită, prin elemente suplimentare de carenaj în față, lateral și spate, precum și prin modificarea eleronului. Coeficientul aerodinamic a scăzut de la 0,74 la 0,66 Cx, contribuind la eficiența generală.

Noile motoare, cu un cuplu crescut cu aproximativ 20%, aduc îmbunătățiri clare în accelerații, mai ales în intervalul 80–120 km/h, esențial pentru depășiri. Spring 70 accelerează acum în 10,3 secunde, față de 14 secunde anterior, iar Spring 100 coboară la 6,9 secunde. Sprintul 0–100 km/h a fost redus la 9,6 secunde, comparativ cu 13,7 secunde pentru vechiul motor de 65 CP.

Capitolul încărcare este, la rândul său, optimizat. Încărcătorul de bord suportă acum până la 40 kW, față de 30 kW anterior, iar încărcarea de la 20 la 80% se face în aproximativ 29 de minute la o stație rapidă. La o priză de 7 kW, timpul estimat este de 3 ore și 20 de minute, iar la priză casnică, circa 10 ore.

Dacia Spring păstrează toate echipamentele standard cunoscute, inclusiv funcția V2L, care permite alimentarea dispozitivelor electrice externe direct de la bateria mașinii, la 220 V.